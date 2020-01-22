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Лечче підписав конкурента для Шахова

16:52 323 Читать на русском
Лечче підписав конкурента для Шахова
Ріккардо Сапонара перейшов у Лечче / ФК Лечче

Клуб з півдня Італії підсилився хавбеком Ріккардо Сапонарою, який покликаний допомогти команді у боротьбі за виживання у Серії А.

28-річний футболіст виступатиме за команду Фабіо Ліверані в оренді до закінчення поточного сезону, інформує офіційний сайт Лечче. Права на нього належать Фіорентині.

Лечче оголосив про трансфер захисника – він уже виступав за клуб Шахова

Атакувальний хавбек донедавна виступав за Дженоа, але не мав стабільної ігрової практики – всього 4 матчі у Серії А в цьому сезоні. Італієць, який раніше також грав за Мілан, Емполі та Сампдорію, схожий за своїми ігровими характеристиками з українським хавбеком Євгеном Шаховим.

Дебютувати за нову команду Сапонара може в неділю, 26 січня, коли Лечче на виїзді зустрінеться з Вероною.

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Теги
Трансфери Ріккардо Сапонара Ріккардо Сапонара Лечче Лечче Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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