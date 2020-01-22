Сан-Паулу знайшов докази щодо неправомірності позову Динамо у ФІФА через виплати за трансфер Че Че

Сан-Паулу має певну домовленість з київським Динамо щодо виплати за трансфер екс-гравця "біло-синіх" Че Че.

Сан-Паулу має в своєму розпорядженні електронне листування, яке спростовує звинувачення Динамо про прострочення виплат за трансфер Че-Че, повідомляє ESPN.

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За інформацією джерела, в електронному листуванні зазначено, що бразильський клуб відразу виплачує 3,5 млн євро, решту суми виплачує трьома частинами по 500 тисяч, на що Динамо відповіло згодою.

За версією Сан-Паулу, після виплати другого траншу клуб отримав нового листа від Динамо, в якому київський клуб висунув звинувачення про затримку оплати трансферу і подачі позову до ФІФА. Кияни вимагають не тільки залишок суми, але і відсотки за затримку виплати.

До слова, Сан Паулу має серйозні фінансові проблеми – минулий рік клуб завершив з дефіцитом бюджету 38,6 млн євро.

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