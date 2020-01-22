Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши у рідних стінах Рому – Буффон відзначився автоголом

Ювентус в рамках матчу чвертьфіналу Кубка Італії впевнено переграв Рому (3:1).

Поєдинок розпочався у доволі динамічному темпі з контратаками в обидві сторони, однак моментів практично не виникало до середини першого тайму. Попри рівний характер зустрічі, було помітно, що Ювентус значно більше тримає м'яч і частіше наближається до чужих воріт – єдиний удар по воротах в цей період пройшов саме по ним (Роналду неточно стріляв з дистанції). В активі Роми до самої перерви був лише один напівмомент: на 20-й хвилині Флоренці прийняв скидку від Калініча й з краю штрафного подав на лінію воротарського – Клюйверт намагався пробити, але м'яч просто відскочив від нього за межі поля.

Крім того, на 25-й хвилині Пеллегріні розігнав хорошу контру й віддав тонку передачу в карний майданчик, але її перехопили захисники. Вже за хвилину на табло горів рахунок 1:0 – туринці провели швидку атаку за участю Алекса Сандро, Рабйо, Дугласа Кости, Ігуаїна та Роналду. В її завершенні Кріштіану прорвався лівим флангом на край штрафного та пробив точно в дальній кут.

"Вовки" намагалися вирівняти ситуацію, але їм вдалося лише протримати гру більш-менш рівною протягом десяти хвилин. Потім Ювентус по-дорослому взявся за суперника: на 35-й хвилині Даніло з дальньої дистанції лупонув повз дальній кут, а на 38-й Бентанкур розігнав контратаку, віддав передачу Дугласу Кості й прийняв зворотній пас на лінії штрафного – далі Родріго переграв Манчіні й з-під Крістанте та Діавара пробив під ліву стійку. М'яч з рикошетом від каркасу влетів у ворота! 2:0.

Вже за хвилину шикарним голом метрів з 25-ти міг відзначитись Дуглас Коста, однак його постріл парирував Лопес. Після цього туринці взяли деяку паузу в активності, пов'язану з травмою Даніло, але вже у компенсований час рахунок було доведено до розгромного. На 45+2-й хвилині Ювентус розіграв кутовий, після чого Коста виконав подачу на лівий край штрафного, звідки Бонуччі пробив головою – 3:0! Рома була декласована.

На старті другого тайму команди влаштували фантастичний розмін моментами. Вже на 47-й хвилині "вовки" могли скорочувати відставання в рахунку, однак дальній постріл Пеллегріні парирував Буффон, а Калініч з кілької метрів примудрився добити м'яч прямо в стійку. Ювентус одразу огризнувся подачею Роналду та замиканням Ігуїана в хрестовину.

На 50-й хвилині підопічні Фонсеки таки забили свій гол: Ундер змістився з правого флангу в центр і метрів з 22-х потужно пробив по центру – м'яч рикошетом від поперечини відскочив у руку Буффону, а від неї вже влетів у сітку! Це взяття воріт зарахували як автогол.

Розмін моментами продовжився. На пас Кости "шведою", який виводив Роналду сам-на-сам (Кріштіано загальмував і втратив м'яч), римляни відповіли розрізним пасом Манчіні на хід Флоренці – той опинився прямо перед Буффоном і завдав удару низом, однак Джіджі врятував Юве. Куадрадо та Ігуаїн, своєю чергою, організували контрвипад на 63-й хвилині зі своєчасним кросом Хуана та потужним пострілом Гонсало – тепер вже Лопес парирував. Лише після цього команди дещо заспокоїлися. До середини 70-х хвилин обидва тренери займалися кадровими перестановками в грі, випустивши на полі Ремзі, Матюйді, Верету та Переса.

Заміни не кращим чином позначились на грі Роми, а от Юве в ендшпілі матчу захопив ініціативу, організувавши низку небезпечних атак. Найкраща з них пройшла на 84-й хвилині: Роналду після розіграшу кутового відтягнувся в центр штрафного й пробив з передачі П'яніча низом у правий кут – поруч зі стійкою пролетів мяч! "Вовки" ж впали духом, завдавши лише двох вкрай неточних ударів по воротах. Аж у компенсований час вони змусили занервувати Турин, однак удар Коларова з мінімальної дистанції встиг парирував неймовірний Буффон. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "б'янконері".

Таким чином, Ювентус став другим півфіналістом Кубку Італії. Матчі цього раунду відбудуться 12 лютого та 4 березня.