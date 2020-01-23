Манчестер Юнайтед поступився Бернлі, Лестер розгромив Вест Хем, Тоттенхем вирвав перемогу над Норвічем

У середу, в рамках 24-го туру чемпіонату Англії, відбулось три поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 24-й тур

Лестер – Вест Хем – 4:1

Голи: Барнс, 24, Перейра, 45+6, Перес, 81 (пен.), 88 – Нобл, 49 (пен.)

Тоттенхем – Норвіч – 2:1

Голи: Аллі, 38, Сон Хин Мін, 79 – Пуккі, 70 (пен.)

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 0:2

Голи: Вуд, 39, Родрігес, 56

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Лестер ще у першому таймі фактично зняв всі питання про переможця дуелі з Вест Хемом. Вже на п’ятій хвилині Джеймі Варді вийшов віч-на-віч з голкіпером "молотків" Дарреном Рендольфом, однак не зміг його переграти. В середині тайму "лиси" розіграли чудову комбінацію і, крок за кроком, перепасовуючись, опинились у воротарському майданчику, де, після передачі Рікарди Перейри, м’яч у пусті ворота переправив Харві Барнс. За дві хвилини до закінчення першого тайму поле через травму змушений був залишити Варді. А на шостій доданій хвилині вже Барнс асистував Перейрі, який голом у роздягальню перевернув усі плани Девіда Мойєса.

По перерві Вілфред Ндіді порушив правила у власному штрафному майданчику і рефері призначив одинадцятиметровий, який успішно реалізував Марк Нобл. Під кінець матчу дублем відзначився Айозе Перес і довів рахунок до непристойного. Наш Андрій Ярмоленко участі у матчі не брав – українець продовжує відновлюватись після травми.

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Команда Моурінью на власному полі приймала відвертого аутсайдера АПЛ, представника останньої сходинки турнірної таблиці Норвіч. Хорошу нагоду вийти вперед на початку матчу втратив Ерік Ламела, з ударом якого впорався голкіпер гостей Тім Крул. Лише під кінець тайму Делле Аллі зумів відкрити рахунок, випередивши на мить голкіпера після прострілу Сержа Ор’є.

По перерві Раян Сессеньон виконав надто грубий підкат і суддя вказав на "точку". Статус кво з пенальті відновив Теему Пуккі. За десять хвилин до закінчення матчу Сон Хин Мін головою вивів "шпор" вперед, після того як м’яч відскочив від одного з захисників. Цей гол став останнім у зустрічі.

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"Червоні дияволи" у цьому матчі знову продемонстрували повне невміння протистояти аутсайдеру. Не дарма, Улле Гуннар Сульшер вирішив звернутися до спортивного психолога з метою розібратися, чому команда часто втрачає очки у матчах з клубами з нижньої частини турнірної таблиці. Перший небезпечний момент у матчі виник саме біля воріт Де Хеа – Кріс Вуд з близької відстані пробив повз ліву стійку. Під кінець тайму Бен Мі високо вистрибнув після подачі зі штрафного і головою скинув Вуду під удар – 0:1.

По перерві Джей Родрігес з кута воротарського майданчика потужно пробив у дев’ятку і м’яч рикошетом від поперечки влетів у ворота. На останній хвилині Люк Шоу таки забив у ворота гостей, однак арбітр гол скасував, фіксуючи порушення правил.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ