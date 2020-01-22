Барселона вигризла перемогу над Ібіцою в Кубку Іспанії – Сетьєн провалив план на гру, але врятувався замінами

Барселона обіграла Ібіцу в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Ібіца – Барселона – 1:2

Голи: Кабал'є, 9 – Грізманн, 72, 90+4

Барселона прогнозовано вийшла на поєдинок напів резервним складом. Ліонеля Мессі, як і травмованого Луїса Суареса, не виявилося навіть у заявці. Окрім того, Кіке Сетьєн вирішив випробувати в дії свою улюблену схему із трьома центральними захисниками – компанію Лангле склали Роберто та Фірпо.

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Каталонці від самого початку поєдинку робили те, що люблять більше за все, – тримали м'яч. У першій половині зустрічі відсоток володіння склав 80 на 20 на користь гостей. Проте це не давало жодного результату. Повторилося те, за що критикували Бетіс Сетьєна, контроль м'яча був стирильним. Натомість Ібіца, здається, розуміла, як їй потрібно діяти. Острів'яни відчайдушно пресингували, не даючи супернику наблизитися до власних воріт.

Не забували господарі і про активні дії попереду. Ібіца відкрила рахунок в першій же своїй атаці на 9-й хвилині! Серхі Роберто провалився на правому фланзі оборони, Насіменто прострілив у штрафну Барси, де Кабал'є пробив у дотик. На 17-й хвилині Ібіца забила ще раз. Родадо влетів у штрафний синхронно з Лангле, відштовхнув захисника і забив. Суддя угледів порушення правил і скасував взяття воріт.

Барселона ніяк не відреагувала на цю подію. Антуан Грізманн, який мусив би стати лідером для молодих партнерів, ніби розчинився на полі. За увесь перший тайм Барселона спромоглася завдати лише одного удару у бік воріт Ібіци і жодного – у площину.

Після перерви нічого кардинально не змінилося. Більше того, Нето ледь не привіз собі гол. Голкіпер Барселони, вибиваючи м'яч, відправив його на Родадо. Пощастило, що він зумів виправити свою помилку.

Коли до фінального свистка залишалося півгодини, Сетьєн зняв Фірпо і випустив замість нього Альбу, повернувшись до гри у чотири захисники. Каталонці відразу почали проводити левову частку атак саме через лівий фланг. Без Мессі атака гостей вигляда настільки кволою та беззубою, що перший удар у площину воріт Паррено наніс Іван Ракітіч аж на 68-й хвилині.

Барселона змогла відігратися на 72-й. Френкі Де Йонг із зони центрального кола віддав передачу на Грізманна у штрафний суперника, де Антуан холоднокровно реалізував момент. Явно не очікували такого перебігу подій гравці Ібіци. Господарі помітно втомилися від свого ж активного пресингу і почали притискатися до власних воріт. Вихід на поле Альби та Артура значно оживив гру Барси і небезпечні моменти почали виникати регулярно.

Неймовірну нагоду наприкінці матчу вирвати перемогу втратив Фаті. Ансу отримав шикарний пас від Артура, але занадто довго приймав рішення, і захисники встигли накрити молодого нападника. Однак Барселона таки зуміла уникнути додаткового часу. У каталонців пройшла контратака лівим флангом, Альба віддав пас на Грізманна, а француз ударом з гострого кута приніс команді Сетьєна перемогу. У Ібіци банально невистачило ні часу, ні сил, щоб хоча б спробувати відігратися.

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