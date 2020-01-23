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Главные новости 22 января: Барселона едва не опозорилась на Ибице, Реал и Ювентус триумфировали

07:00 103 Читати українською
Главные новости 22 января: Барселона едва не опозорилась на Ибице, Реал и Ювентус триумфировали
Ансу Фати / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 22 января.

Украина

Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо в ФИФА из-за выплат за трансфер Че Че.

Главный врач Динамо рассказал об отстранении из-за допинг-скандала с Бесединым.

Десна официально объявила о трансфере Тотовицкого, Бартулович подписал контракт с Ингульцом.

Мир

В Испании продолжается борьба в рамках 1/16 финала национального Кубка: Реал обіграв Саламанку, Барселона выгрызла победу над Ибицой.

В Англии состоялись матчи 24 тура АПЛ: Манчестер Юнайтед уступил Бернли, Лестер разгромил Вест Хэм, Тоттенхэм вырвал победу над Норвичем.

Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв в родных стенах Рому – Буффон отметился автоголом.

Бавария объявила о переходе Одриосолы из Реала, Лечче подписал конкурента для Шахова.

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