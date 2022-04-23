Війна України проти Росії

Динамо в рамках благодійного турне оголосило про поєдинок із віце-чемпіоном Швейцарії. Також кияни можуть зіграти з ПСЖ – Луческу вже розмовляв з Леонардо

Євросоюз ввів санкції проти екс-президента Металіста – він сприяв підриву суверенітету і цілісності України.

Росія напала на Україну: Динамо проти Мессі, затримання Суркіса та неочікуваний виклик у збірну (LIVE)

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Збірна України

Збірна України визначилася з місцем проведення матчів Ліги націй – фартові арени для Петракова, який довикликав у команду хавбека Шахтаря Георгія Судакова.

УАФ також готується належним чином висвітлити матчі національної команди. Трансляції поєдинків будуть у вільному доступі, а для команди готують новий дизайн ігрової форми.

На жаль, товариську зустріч з Англією організувати не вдалося, але збірна України вже має запасний варіант.

Григорій Суркіс

Брат президента Динамо знову влаштував скандал з перетином державного кордону. Григорій Суркіс намагався вивезти з України вивезти 13 годинників через Львівську митницю, зазначена вартість яких склала 35 тисяч євро.

Виїхати на територію Євросоюзу Суркісу таки вдалося, але для цього довелося залишити все майно. Пізніше Митна служба офіційно повідомила про спробу вивезти з України 13 годинників, але при цьому прізвище Суркіса не назвала.