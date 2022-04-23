Война Украины против России

Динамо в рамках благотворительного турне объявило о поединке с вице-чемпионом Швейцарии. Также киевляне могут сыграть с ПСЖ – Луческу уже разговаривал с Леонардо

Евросоюз ввел санкции против экс-президента Металлиста – он способствовал подрыву суверенитета и целостности Украины.

Россия напала на Украину: Динамо против Месси, задержание Суркиса и неожиданный вызов в сборную (LIVE)

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Сборная Украины

Сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций – фартовые арены для Петракова, вызвавшего в команду хавбека Шахтера Георгия Судакова.

УАФ готовится должным образом осветить матчи национальной команды. Трансляции поединков будут в свободном доступе, а для команды готовят новый дизайн игровой формы.

К сожалению, товарищескую встречу с Англией организовать не удалось, но у сборной Украины уже есть запасной вариант.

Григорий Суркис

Брат президента Динамо снова устроил скандал с пересечением государственной границы. Григорий Суркис пытался вывезти из Украины вывезти 13 часов через Львовскую таможню, указанная стоимость которых составила 35 тысяч евро.

Выехать на территорию Евросоюза Суркису удалось, но для этого пришлось оставить все имущество. Позже Таможенная служба официально сообщила о попытке вывезти из Украины 13 часов, но при этом фамилию Суркиса не назвала.