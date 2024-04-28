У рамках 26-го туру УПЛ 2023/24 Кривбас приймає Металіст 1925, Зоря зіграє з Оболонню, а Колос – з Олександрією. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кривбас – Металіст 1925

Криворіжці рвуться до влади до бронзи УПЛ. Важко сказати, чи зможе їх хтось зупинити на цьому шляху, враховуючи форму й можливості переслідувачів – тим паче, що у підопічних Юрія Вернидуба вже зараз є 6-очковий відрив від четвертої позиції. У команди був невеличкий спад, однак він так і не вилився у поразку. Було тільки дві нічиїх, причому тоді Кривбас вже явно вийшов з кризи.

Претендент на бронзу навесні програв тільки Шахтарю, здобувши п'ять перемог у восьми матчах. Тиждень тому криворіжці здобули вольову перемогу над Чорноморцем, працюючи неоптимальним складом – низку лідерів заїли мікротравми, хоча до зустрічі з Металістом 1925 вони мали відновитись. Словом, харків'янам слід готуватись до вкрай важкого вечора.

З іншого боку, відступати "жовто-синім" вже нікуди. Підопічні Віктора Скрипника вчора опустилися на дно турнірної таблиці, а їхня безвиграшна серія досягла 12-ти турів. Коуч намагається знайти хоч якийсь позитив – зокрема, він задоволений відсутністю поразок в попередніх трьох матчах. Щоправда, остання нічия була зафіксована у битві з прямим конкурентом (Оболонню).

Віктор Скрипник шукає не тільки правильні слова, а й правильну тактику. У завершальні 30 хвилин проти "пивоварів" Металіст 1925 відмовився від ромба й перейшов на 4-5-1, з трійкою центрхавів. Крім того, вдало поява центрбека Червака дозволила поставити Капінуса на правий фланг, а Фарину вліво – у першого класна подача з правої, а інший є шульгою. Ймовірно, саме цю модель харків'яни оберуть на Кривбас.

Кадрова ситуація

Травмовані: Іліч, Аду, Кліщук, Вакулко (усі під питанням) – Бичек (під питанням), Курило

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Металіст 1925

Кривбас: Маханьков – Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Хомченовський – Кузик, Луньов, Задерака – Миктишин

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Червак, Фарина – Арі, Юрченко, Габелок, Гармаш, Сидоров – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – перемога фаворита

УПЛ – турнір рандому, тож несподіваний розгром Кривбаса з рахунком 5:0 не так вже й здивує. Втім, це буде саме збіг обставин, а за логікою підопічні Юрія Вернидуба повинні перемагати максимально впевнено. Якщо Металіст 1925 не може здолати Оболонь і кризовий Колос, то навряд чи команду прорве на тлі вмотивованих криворіжців. Тим паче, що вони б'ють середняків навіть ослабленим складом.

Зоря – Оболонь

Луганцям довелося провести два матчі з Шахтарем за чотири дні. У першому команда залишилась в меншості на 55-й хвилині, а в другому довелося вийти без профільних центрбеків і ключового форварда (та і відсутність Чурка має значення). Попри це, Зоря відігрувалась вдесятьох, виходила вперед і тримала нічийні рахунки до кінця основного часу – лише клас і елітна лавка допомогли "гірникам" перемогти.

Такий переконливий перформанс навіть не дивує. Підопічні Юрія Коваля перед цим били Чорноморець, а в поєдинку з СК Дніпро-1 закамбечили з 0:2 за 10 хвилин. А ще вони переграли Металіст 1925, Ворсклу та міцний Минай, а з Олександрією розписали нічию – причому по ходу весняної частини сезону футбол Зорі ставив все більш переконливим. Не в останню чергу це стало можливо завдяки хорошій фізичній підготовці.

А от Оболоні тонусу явно бракує, адже після ударних 50-55 хвилин з Металістом 1925 "пивовари" сильно збавили – і заміни не вирівняли ситуацію. Перед цим кияни змазали ендшпіль з Олександрією, пропустивши двічі й дивом відігравшись з пенальті на 7-й компенсованій. Тим не менш, проблеми з формою з'явились недавно, а от з футболом загалом все набагато складніше.

Підопічні Валерія Іващенка мають дуже сильний пресинг, під яким ледь не зламався Шахтар. Донеччани допустили 15 низьких втрат і обвалили точність пасів вперед до 69% – втім, Оболонь не змогла використати свою перевагу в тиску. У атаці команда має тільки дальні удари, а в обороні все залежить від успішності єдиноборств. Особливо вразливими "пивовари" стають при обороні від стандартів.

І, все ж, три поспіль нічиїх (дві – проти прямих конкурентів) вивели киян із зони вильоту. Тепер вони тримаються в зоні плей-офф, однак від повернення назад колектив відділяє всього один заліковий бал. Зоря ж поки спокійна, адже у неї 5-очковий відрив і матч в запасі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чурко (під питанням), Боль (обидва – Зоря)

Дискваліфіковані: Сапутін (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Оболонь

Зоря: Турбаєвський – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Оболонь: Федорівський – Лук'янчук, Приймак, Дубко, Осман – Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо – Краснопір, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – перемога Зорі

Остання перемога Оболоні датується 16 березня, коли вдалий лонгшот залетів у дев'ятку воріт Полісся. Це був єдиний гол – і єдина звитяга "пивоварів" у весняній частині сезону. Помітного прогресу в грі за півтора місяця не сталося, тож навряд чи слід сподіватись на тріумф киян.

В кращому випадку, вони зачепляться за нічию, однак Зоря тепер виставить основний склад. Навесні вона б'є слабких і хворих, а лідерам дає шалений бій – і це дуже погано для Оболоні. Звісно, в УПЛ можливий будь-який розвиток подій, однак логіка змушує очікувати на перемогу луганців.

Колос – Олександрія

Ковалівці нарешті зупинили свою 6-матчеву безвиграшну серію, у якій було зафіксовано 5 поразок. У рівному поєдинку з мінімумом моментів (інакше з Колосом не буває) команда перемогла Ворсклу, причому із "сухим" рахунком та двома голами. Востаннє "хлібороби" забивали два на початку березня... у ворота Шахтаря.

У турнірному плані цей результат нічого не значить, однак він явно розрядив атмосферу в команді. Крім того, тріумф у Полтаві отримав стратегічні наслідки, адже Ярославу Вишняку давали два матчі на виправлення ситуації – перший іспит (проти Полісся) він провалив, але тепер коуч повинен отримати кредит довіри. Як мінімум, до кінця сезону в Ковалівці все буде спокійно.

Олександрія сподобалась на початку весняної частини сезону. Був і пресинг, і хороші короткі розіграші, і баланс – при цьому гра стала не такою догматичною, як восени, коли намагались відтворити 4-3-3, як у збірній. Як наслідок, команда розписала нічию з Шахтарем, била Полісся й Ворсклу, та і проти Зорі "аграрії" були близькими до успіху.

Втім, поступово результати погіршились. У останніх п'яти турах олександрійці не знали перемог, розділивши очки з Минаєм і Оболонню – а також програвши Чорноморцю, ЛНЗ й Динамо. Причому з одеситами підопічні Руслана Ротаня пропустили тричі ще в перші півгодини (хоча завершили 3:2), а з Минаєм втратили перевагу в два голи у середині другого тайму.

Істеричні 2:2 з "пивоварами" максимально повно продемонстрували суть нинішніх "аграріїв" – нервові гойдалки, провали в обороні, але непогана результативність. Втім, під час провального відрізка треба відзначити і кадрові проблеми, які досі не вдається вирішити. Зокрема, постійно випадають центрбеки, а кадрової глибини на цій позиції особливо бракує.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тотовицький (під питанням) – Шулянський, Логінов (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець – Мілько, Демченко – Ільїн, Оріховський, Топалов – Безбородько

Олександрія: Шевченко – Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Калюжний, Ковалець, Бєляєв – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – нічия

У поєдинку з Колосом точно не слід очікувати на велику кількість моментів. З іншого боку, від Олександрії не знаєш, чого очікувати – втім, сьогодні чомусь не віриться у перемогу підопічних Руслана Ротаня. У команди є проблеми зі створенням моментів, а без Шулянського їх стане ще менше (він найкраще атакує глибину). Ставимо на "мирову".

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