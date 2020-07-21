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Головні новини 20 липня: відставка Михайличенка, українці врятувалися від вильоту в Іспанії, "Золотий м'яч" відмінили

07:00 - Читать на русском
Головні новини 20 липня: відставка Михайличенка, українці врятувалися від вильоту в Іспанії, "Золотий м'яч" відмінили
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 липня.

Україна

Київське Динамо офіційно звільнило Михайличенка та весь його штаб. Гранд визначився з планами на міжсезонний збір – стало відомо, коли кияни представлять нового тренера.

Динамо розпочало перемовини зі Скрипником, на якого претендують і в Росії, та розглядає кандидатуру хорватського тренера на вакантну посаду.

Руслан Костишин та Хомченовський – найкращі у заключному турі УПЛ. Донецький Олімпік офіційно призначив головного тренера команди.

Європа

У чемпіонаті Англії Вулверхемптон переграв Крістал Пелас і піднявся в зону Ліги Європи, Евертон здобув мінімальну перемогу над Шеффілдом. У Серії А Ювентус втримав перемогу над Лаціо завдяки дублю Роналду – туринці відірвалися на вісім очок, а португалець увійшов до історії футболу, встановивши розкішне досягнення.

France Football анонсував, що "Золотий м'яч" не буде вручатися у 2020 році. "Всі знають, хто найкращий": Барселона відреагувала на рішення скасувати визначення володаря престижної нагороди.

Українці за кордоном

Ов'єдо програв Ельче на виїзді – Лунін став найкращим у прощальному матчі, але не врятував після провалів оборони. Тим часом Зозуля та Ко вирвали для Альбасете місце в Сегунді, Луго теж врятувався, а легендарний Депортіво вилетів у третій дивізіон.

Ребров і український ринок: наш матеріал про розкручених талантів Динамо і Шахтаря, двох лідерів Зорі та інші варіанти підсилення перед ЛЧ. Екс-гравець збірної України з ганьбою звільнений російським клубом.

blog_ava
Ващук – про звільнення Михайличенка: Він не винен, адже робив свою роботу
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