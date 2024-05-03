Львівські Карпати у 7-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги на виїзді зійдуться з сумською Вікторією. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Вікторія – Карпати стартує о 12:30. Зустріч відбудеться на стадіоні Ювілейний у Сумах.

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Де дивитися Вікторія – Карпати? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал ПФЛ. Окрім цього, переглянути гру у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, минулого тижня Карпати офіційно вийшли в українську Прем'єр-лігу, мінімально здолавши на виїзді Полтаву. Однак наставник "левів" Мирон Маркевич заявив про повну концентрацію на матчі, які залишились, і обіцяв дати бій всім суперникам.

Своєю чергою Вікторія у минулому турі несподівано здолала Агробізнес – від четвертої позиції, яка дозволить зіграти у плей-офф за вихід в УПЛ, сумчан відділяє шість очок.

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