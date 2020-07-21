Ювентус втримав перемогу над Лаціо завдяки дублю Роналду – туринці відірвалися на вісім очок

Центральний матч 34-го туру італійської Серії А між Ювентусом і Лаціо завершився непростою перемогою туринців (2:1).

Навряд чи хтось сумнівається, що при відриві у п'ять очок за чотири тури до кінця сезону Ювентус втратить чемпіонство, але якщо хтось і вірив у відновлення інтриги, то пов'язував її з матчем туринців проти Лаціо. Римляни в домашній зустрічі розбили "Стару синьйору" з рахунком 3:1, а потім з таким же рахунком ще і Кубок відібрали, однак зараз вони явно здали позиції – в останніх чотирьох поєдинках "орли" не здобули жодної перемоги. Втім, вони були явно заряджені на Юве.

Перед самим початком гри Мауріціо Саррі вніс зміни до складу, знявши з основи Ігуаїна й кинувши у бій Дибалу. Старт поєдинку виявився веселим. Ювентус одразу захопив ініціативу й територію, хоча перший момент створили гості – це Кайседу на 6-й хвилині пробив з лівого кута воротарського, влучивши у ногу Бонуччі. Туринці відповіли пострілом Роналду на 9-й з правого краю штрафного повз дальню стійку та закиданням де Лігта на голову Сандро на 11-й – Алекс влучив у каркас! Лаціо огризнувся дальнім ударом Катальді після скидки Мілінковіча-Савіча на 17-й – рикошет відіграв Щенсни, але м'яч пройшов повз ворота. Після цього команди взяли деяку паузу в загостренні, однак ініціатива залишалася повністю за Юве.

Знову створювати моменти команди почали лише в останній третині першого тайму. Так, на 30-й хвилині після хорошої комбінації Ремзі подав на Роналду під замикання у порожні ворота, але Кріш не дотягнувся до м'яча; на 33-й потужний постріл Рабйо з дистанції прийшовся у захисника, а на 36-й Адріен протягнув м'яч на лівий край карного майданчика й завдав сильного удару – Стракоша врятував Лаціо. Після цього Роналду пробивав головою з кутового повз дальній кут. Покарання за марнотратство могло прийти на 43-й хвилині, коли Іммобіле завершив контратаку ударом метрів з 17-ти – точно в стійку! Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Лаціо витримав перший тайм, але посипався з початком другого. Вже на 47-й хвилині Стракоша парирував удар головою у виконанні Дибали, а Лаццарі після добивання Роналду виносив м'яч з лінії воріт. На 50-й Роналду вистрілив з-за меж штрафного, влучивши у руку Бастуша й заробивши стандарт. Втім, потім арбітр Даніеле Орсато переглянув повтор і призначив пенальті, який КР7 реалізував не без проблем – 1:0! Одразу ж Ювентусу вдалося і добити Лаціо: на 53-й хвилині Дибала й Роналду у повній самотності пробігли через половину поля римлян, і в завершенні епізоду Пауло покотив на Кріша – 2:0.

Після низки замін Ювентус продовжив тиск. Особливо лютував Роналду, який тільки-но обійшов Іммобіле в гонитві бомбардирів: на 62-й хвилині він спрямував верховий м'яч в руки Стракоші, а на 65-й після класного прориву Дибали португалець замкнув навіс ударом головою – поперечина врятувала Лаціо від погрому! Сімоне Індзагі одразу ж кинув у бій Кайседо та Вавро, але на 72-й хвилині біля воріт "орлів" стався новий момент – це Дибала увірвався на правий край карного майданчика та вистрілив низом, змусивши Стракошу виконувати сейв. Тоді Індзагі додав до атаки Андре Андерсона.

Поступово Лаціо почав оживати. Так, вже на 78-й хвилині Андерсон, який тільки-но з'явився на полі, обікрав Куадрадо на фланзі й потужно пробив з меж штрафного, заробивши кутовий – подачу з нього замикав Мілінковіч-Савіч, скориставшись помилкою Щенсни на виході. М'яч пролетів над поперечиною. Крім цього, римляни кілька разів вибігали у перспективні контратаки, в той час як туринці відверто почали нервувати. Зрештою, непорозуміння між Щенсни та Бонуччі на 82-й хвилині призвело до фолу Леонардо проти Іммобіле біля власних воріт – пенальті! Чіро впевнено його реалізував. 2:1.

Останні хвилини виявились дуже складними для Ювентуса. Лаціо відверто захопив ініціативу й не вилазив з половини поля суперника – моментів це не додавало, але сама ситуація виглядала тривожно, враховуючи слизький рахунок. На 90-й хвилині це могло вилитись у шедевральний гол Мілінковіча-Савіча зі штрафного, однак Щенсни у блискучому стрибку витягнув м'яч з ближньої дев'ятки. Розвинути свою перевагу в забитий м'яч "орли" не змогли і в п'ять компенсованих хвилин, тож фінальний свисток зафіксував непросту перемогу "Старої синьойри".

Таким чином, Ювентус набрав 80 очок, відірвавшись від другого Інтера на вісім очок за чотири тури до кінця чемпіонату. Лаціо, маючи в активі 69 залікових балів, залишається четвертим.