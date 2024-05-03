Михайло Мудрик вже на 5-й хвилині створив супермомент для Джексона. Удар сенегальця "пригальмував" Вікаріо, ван де Вен виніс м'яч прямо на ногу Палмеру, але той з кількох метрів не зміг занести у порожні ворота. Шанс мав і сам Мудрик, проте трішки не докрутив у дев'ятку.

Челсі переграв Тоттенхем і зберігає шанси на єврокубки – Мудрик отримав високу оцінку, створивши супершанс

Успіх Челсі принесли стандарти. У першому таймі Чалоба замкнув хорошу подачу Галлахера зі штрафного. У другому Палмер вже бив зі штрафного. Поперечка, відскок від газону, голова Джексона – 2:0.