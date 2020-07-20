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Костишин та Хомченовський – найкращі у заключному турі УПЛ

20:11 - Читать на русском
Костишин та Хомченовський – найкращі у заключному турі УПЛ
Руслан Костишин / Фото ФК Динамо

Прем'єр ліга підбила підсумки 32-го туру чемпіонату України.

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

Головний тренер Колоса Руслан Костишин удостоївся звання найкращого фахівця 32-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Теги
Дмитро Дмитро Хомченовський Зоря Зоря Колос Колос Руслан Руслан Костишин Колос - Динамо
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