Костишин та Хомченовський – найкращі у заключному турі УПЛ

Прем'єр ліга підбила підсумки 32-го туру чемпіонату України.
Головний тренер Колоса Руслан Костишин удостоївся звання найкращого фахівця 32-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Гравцям з Ковалівки вдалось здобути сенсаційну перемогу над Динамо (2:0) та спровокувати звільнення Олексія Михайличенка.
Хавбек Зорі Дмитро Хомченовський став найкращим гравцем останнього туру. Футболіст красивим голом зрівняв рахунок у матчі із Десною та здобув для луганців гарантоване місце у груповому етапі Ліги Європи.
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