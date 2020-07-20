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Зозуля та Ко вирвали для Альбасете місце в Сегунді, Луго теж врятувався, Депортіво вилетів у третій дивізіон

20 липня 23:59 - Читать на русском
Зозуля та Ко вирвали для Альбасете місце в Сегунді, Луго теж врятувався, Депортіво вилетів у третій дивізіон
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Сезон 2019/20 в іспанській Сегунді практично завершився. Залишилося провести лише 1 матч. За підсумками неповного 42-го туру команди Василя Кравця та Романа Зозулі зберегли місце в дивізіоні завдяки важливим перемогам.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 42 тур

Кадіс – Альбасете – 0:1

Гол: Майкель, 87 (пен)

Луго – Мірандес – 2:1

Голи: Еррера, 66, 85 – Андре, 45+3

Депортіво – Фуенлабрада – перенесено через виявлені випадки COVID-19 у складі гостей

Перед заключним туром Сегунди головна інтрига полягала у боротьбі за виживання. До двох невдах – Расінга та Естремадури – повинні були приєднатися ще дві команди, які наступний сезон проведуть у Сегунді Б.

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Альбасете випереджав зону вильоту на одне очко, але команда Романа Зозулі грала на виїзді проти лідера чемпіонату – Кадіса. Роман Зозуля вийшов у стартовому складі на матч за життя для "механічного сиру". Здавалося, гра котиться до нульової нічиєї, яка ставала фатальною для Альбасете, але на 87-й хвилині гості заробили пенальті за гру рукою. Зозуля та Ко драматично виривають місце в Сегунді, застрибнувши буквально в останній вагон потяга. Дві перемоги у двох останніх турах подарували диво для Зозулі та Ко.

Луго, який теж боровся за виживання, приймав середняка Мірандес. Василь Кравець розпочав гру в запасі, але вийшов вже на 36-й хвилині. Наприкінці першого тайму господарі пропустили, але відігралися в другому таймі. На останніх хвилинах Луго забив такий важливий другий м'яч, який дозволив вирвати 3 очки та місце в Сегунді на наступний сезон!

Нумансія у своєму поєдинку здолала Тенеріфе, але це не допомогло господарям уникнути вильоту. Зустріч Депортіво – Фуенлабрада була перенесена в останню мить. У складі Фуенлабради виявили 7 позитивних випадків коронавірусу буквально за 2 години до гри, тому Ла Ліга перенесла даний поєдинок. Втім, знаменитий Депор вже не підніметься до рятівної зони, позаяк поступається Понферрадіні за додатковими показниками.

Уеска та Кадіс вийшли у Прімеру. Сарагоса, Альмерія та Жирона гратимуть плей-офф. Доля останньої путівки в плей-офф вирішиться після матчу Фуенлабради.

Турнірна таблиця Сегунди:

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Теги
Нумансія Нумансія Фуенлабрада Фуенлабрада Українці за кордоном коронавірус Василь Василь Кравець Депортіво Депортіво Іспанія Головне Луго Луго Кадіс Кадіс Сегунда Альбасете Альбасете Роман Роман Зозуля
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