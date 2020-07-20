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Динамо розглядає кандидатуру хорватського тренера

21:18 - Читать на русском
Динамо розглядає кандидатуру хорватського тренера
Ненад Б’єліца та Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Динамо може запросити іноземного тренера на вакантну посаду наставника київського клубу.

Ненад Б’єліца потрапив у список кандидатів на посаду головного тренера Динамо, повідомляє Champion.

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Останнім місцем роботи хорватського фахівця було загребське Динамо, яке він покинув у квітні. За інформацією джерела, незважаючи на інтерес до Б’єліци, основним пріоритетом для київського клубу є наставник Зорі Віктор Скрипник.

Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Динамо Загреб під керівництвом Б’єліци зустрічалось з Шахтарем на груповому етапі Ліги чемпіонів, але у двох поєдинках суперники не виявили сильнішого (3:3, 2:2).

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