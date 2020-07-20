Олімпік офіційно призначив головного тренера

Ігор Климовський продовжить роботу з донецьким клубом.

Олімпік на своєму офіційному сайті оголосив, що Ігор Климовський очолюватиме донецький клуб у наступному сезоні.

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Останні кілька місяців фахівець працював з командою у статусі виконувача обов'язків головного тренера. Контракт між сторонами розрахований на один рік.

Нагадаємо, Климовський очолив Олімпік у березні після відставки Вісенте Гомеса. Під керівництвом українського тренера гравці донецького клубу здобули три перемоги, 5 разів зіграли унічию та двічі поступились. За підсумками минулого сезону УПЛ Олімпік фінішував на 9-й сходинці.

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