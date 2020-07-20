Динамо визначилося з планами на міжсезонний збір – стало відомо, коли кияни представлять нового тренера

Стали відомі плани віце-чемпіона України на доволі коротке літнє міжсезоння. 29 липня команді офіційно представлять нового тренера, після чого "біло-сині" розпочнуть підготовку до сезону 2020/21.

29 липня гравці Динамо зберуться у Києві після короткої відпустки, а вже наступного дня команда під керівництвом нового головного тренера розпочне підготовку до сезону, початок якого попередньо запланований на 22 серпня.

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Цього разу динамівці не поїдуть за кордон. До нового сезону "біло-сині" будуть готуватися у Віті-Литовській на своїй навчально-тренувальній базі. Самі ж збори триватимуть 10-12 днів. Про це інформує Telegram-канал Шах и Шах.

Нагадаємо, 20 липня Динамо офіційно звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. Фаворитом на його місце називають Віктора Скрипника, який привів Зорю до третього місця УПЛ 2019/20.

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