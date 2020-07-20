"Золотий м'яч" не буде вручатися у 2020 році

Нагороду найкращому футболісту світу цьогоріч не вручатимуть.

Щорічна премія "Золотий м'яч" цього року не буде присуджуватися у зв'язку з ситуацією, викликаною пандемією коронавірусу у світі, яка не дозволила завершити сезон в європейському футболі у нормальних умовах, повідомляє видання France Football.

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"Такий унікальний рік не може і не повинен розглядатися як звичайний. У разі сумнівів краще утриматися, ніж наполягати на чомусь", – йдеться у прес-релізі.

До слова, "Золотий м'яч" не буде вручений вперше з 1956 року, коли він був заснований.

Нагадаємо, востаннє нагороду здобував аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі.

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