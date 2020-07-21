Вулверхемптон переграв Крістал Пелас і піднявся в зону Ліги Європи, Евертон здобув мінімальну перемогу над Шеффілдом

Чемпіонат Англії 2019/20, 37-й тур

Брайтон – Ньюкасл – 0:0

Шеффілд Юнайтед – Евертон – 0:1

Гол: Рішарлісон, 46

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Поденсе, 42, Хонні, 68

Брайтон та Ньюкасл за два тури до кінця сезону не мали особливих турнірних завдань. Перші відірвалися від зони вильоту на шість очок і сильно переважали за різницею голів, а другі вже точно не піднімуться вище середини таблиці. Саме тому поєдинок між цими командами виявився нудним, без особливої гостроти й ударів (всього три у площину з боку Брайтона та один у Ньюкасла). Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Брайтон набрав 38 очок і піднявся на п'ятнадцяту позицію, а Ньюкасл, маючи 44 залікових бали, залишився тринадцятим.

Шеффілд ще мав шанси зачепитися за Лігу Європи, але для цього вдома треба було перемагати Евертон, який не знав перемог у чотирьох останніх матчах. Попри таку важливість, поєдинок не потішив великою кількістю моментів – господарі навіть жодного разу не влучили у площину воріт. "Іриски" проявили більшу жагу до перемоги, витримавши перший тайм і забивши на самому початку другого – це Рішарлісон точним ударом головою замкнув подачу Сігурдссона зі штрафного. Цей гол виявився єдиним у зустрічі.

Таким чином, Шеффілд втратив шанс потіснити Вулверхемптон, залишившись на восьмій позиції з 56 очками в активі. Евертон набрав 49 залікових балів і піднявся на одинадцяту сходинку.

Закривав програму дня поєдинок між Вулверхемптоном, який міг піднятися на шосту позицію, та Крістал Пелас, якому нічого вже не потрібно. Попри високу мотивацію "вулвз", підопічні Роя Ходжсона тримали нічийний рахунок майже весь перший тайм, однак на 41-й хвилині таки пропустили. Вийшло красиво: Моутінью виконав черпачок на Догерті, а той з правого краю штрафного в дотик навісив вздовж воротарського на голову Поденсе – 1:0. В середині ж другого тайму "орлів" добив прорив Траоре з флангу в штрафний повз двох захисників з передачею на Хонні – той розвернувся й пробив у правий кут, 2:0. Саме з цим рахунком матч і завершився.

Таким чином, Вулверхемптон набрав 59 очок, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці. Крістал Пелас, маючи в доробку 42 пункти, тримається на чотирнадцятій сходинці.

Гаскойн прощається назавжди, свій, але чужий Неаполь і 5 уколів, щоб зіграти тайм: Джулай – про розв'язку ЧС-1990