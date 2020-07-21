Главные новости 20 июля: отставка Михайличенко, украинцы спаслись от вылета в Испании, "Золотой мяч" отменили

Украина

Киевское Динамо официально уволило Михайличенко и весь его штаб. Гранд определился с планами на межсезонный сбор – стало известно, когда киевляне представят нового тренера.

Динамо начало переговоры со Скрипником, на которого претендуют и в России, и рассматривает кандидатуру хорватского тренера на вакантную должность.

Руслан Костышин и Хомченовский – лучшие в заключительном туре УПЛ. Донецкий Олимпик официально назначил главного тренера команды.

Европа

В чемпионате Англии Вулверхэмптон переиграл Кристал Пэлас и поднялся в зону Лиги Европы, Эвертон одержал минимальную победу над Шеффилдом. В Серии А Ювентус удержал победу над Лацио благодаря дублю Роналду – туринцы оторвались на восемь очков, а португалец вошел в историю футбола, установив роскошное достижение.

France Football анонсировал, что "Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году. "Все знают, кто лучший": Барселона отреагировала на решение отменить определение обладателя престижной награды.

Украинцы за рубежом

Овьедо проиграл Эльче на выезде – Лунин стал лучшим в прощальном матче, но не спас после провалов обороны. Тем временем Зозуля и Ко вырвали для Альбасете место в Сегунде, Луго тоже спасся, а легендарный Депортиво вылетел в третий дивизион.

Ребров и украинский рынок: наш материал о раскрученных талантах Динамо и Шахтера, двух лидерах Зари и других вариантах усиления перед ЛЧ. Экс-игрок сборной Украины с позором уволен российским клубом.