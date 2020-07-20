Динамо офіційно звільнило Михайличенка

Олексій Михайличенко звільнений з Динамо. Разом з усім тренерським штабом. Відставка Михайличенка офіційно підтверджена сайтом київського клубу.

Про це стало відомо у понеділок, 20 липня 2020 року.

"Футбольний клуб Динамо Київ висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову.

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Отримавши команду впродовж сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Водночас керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу в європейських клубних турнірах. Для цього гра Динамо має вийти на якісно інший рівень.

З цією метою підготовку но наступного сезону Динамо розпочне із новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду у новому сезоні, буде повідомлено пізніше", – повідомляє офіційна сторінка клубу.

Відзначимо, що Олексій Михайличенко звільнений з Динамо на наступний день після того, як команда пробилася у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Сталося це не завдяки успіху киян у матчі проти Колоса, а через нічию головного конкурента, який не особливо рвався перемогти. Відставка Михайличенка стала певною несподіванкою, адже після гри повідомляли, що йому дадуть шанс до ЛЧ.

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