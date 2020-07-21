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Ювентус – Лаціо: Роналду увійшов до історії футболу, встановивши розкішне досягнення

00:30 - Читать на русском
Ювентус – Лаціо: Роналду увійшов до історії футболу, встановивши розкішне досягнення
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Лідер Ювентуса продовжує писати історію футболу. Його гол у ворота Лаціо став для португальця вже 50-м у Серії А.

51’ Кріштіану Роналду
54’ Кріштіану Роналду
 
Чіро Іммобіле 83’
51’ Кріштіану Роналду
54’ Кріштіану Роналду
83’ Чіро Іммобіле

Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі 34-го туру чемпіонату Італії проти Лаціо. Цей гол став вже 50-м для 35-річного португальця в рамках Серії А з моменту переходу до лав "Старої синьйори" у 2018 році.

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Знаменитий форвард став першим в історії футболу, який забивав 50 та більше голів у трьох топ-чемпіонатах Європи – Англії, Іспанії та Італії. Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, в АПЛ Кріштіану пограв за Манчестер Юнайтед, а в Іспанії – у складі мадридського Реала, з якого влітку 2018-го перебрався до Ювентуса.

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Головне Ювентус - Лаціо Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Рекорди
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