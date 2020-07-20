Динамо розпочало перемовини зі Скрипником, на якого претендують і в Росії, – ЗМІ

Наставник Зорі Віктор Скрипник практично напевне покине луганський клуб, переконує російський ЗМІ.

Головний тренер бронзових призерів УПЛ 2019/20 цікавить не лише Динамо, яке сьогодні відправило у відставку Олексія Михайличенка. У послугах 50-річного Скрипника ще з зими зацікавлений клуб із Москви, запевняє Советский Спорт.

Динамо офіційно звільнило Михайличенка

Назву клубу видання не уточнює – відомо лише, що це представник елітного дивізіону. Як інформує цей же ЗМІ, Динамо вже розпочало перемовини зі головним тренером Зорі, який навряд чи залишиться у команді на сезон 2020/21 навіть у разі провалу переговорів з киянами. Як відомо, під керівництвом Скрипника луганці здобули путівку в груповий турнір Ліги Європи.

Зауважимо, раніше Ігор Суркіс спростовував перемовини зі Скрипником щодо призначення в Динамо. Щоправда, це було ще до відставки Михайличенка, під керівництвом якого кияни втрималися на другому місці УПЛ 2019/20.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка