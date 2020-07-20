"Всі знають, хто найкращий": Барселона відреагувала на рішення скасувати визначення володаря "Золотого м'яча-2020"

Віце-чемпіон Іспанії 2019/20 вважає свого лідера найкращим у світі навіть попри неможливість отримання чергового "Золотого м'яча" за підсумками поточного року.

Як відомо, сьогодні французьке видання France Football оголосило про те, що не буде визначати володаря "Золотого м'яча" у 2020 році. Причина – спалах COVID-19, який суттєво вплинув на усі футбольні змагання.

"Золотий м'яч" не буде вручатися у 2020 році

"Ми розуміємо. Крім того, всі знають, хто є найкращим", – зазначає офіційний Twitter Барселони, прикріпивши фото Ліонеля Мессі з його нагородами.

Нагадаємо, Мессі протягом кар'єри виграв вже 6 "Золотих м'ячів" – рекордний показник в історії футболу. В сезоні 2019/20 аргентинець забив 30 голів та віддав 26 асистів у 42-х матчах всіх турнірів.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх