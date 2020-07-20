Екс-гравця збірної України з ганьбою звільнили з російського клубу

Головний тренер Урала Дмитро Парфьонов покинув російську команду.

Урал оголосив про припинення співпраці з наставником команди Дмитром Парфьоновим, повідомляє офіційний сайт команди.

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Тренерський штаб єкатеринбурзького клубу покинули також Юрій Ковтун і Андрій Данилов. Контракт з фахівцями розірваний за обопільною згодою сторін.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Парфьонов сам подав у відставку з посади наставника Уралу після поразки у домашньому матчі 1/2 фіналу Кубка Росії від Хімок (1:3). Однак, президент російського клубу Григорій Іванов не приховував, що саме він прийняв рішення про звільнення і буквально знищив українського фахівця за його "досягнення" з командою.

"Ініціатива відправити Парфьонову у відставку йшла від мене. Команда програла три матчі, пропустила 9 м'ячів. Якщо команда не виконує поставлені перед нею завдання... Якби я був тренером, то сам би написав заяву про звільнення. При всій повазі до Хімок, команда Прем'єр-ліги не має права так грати у себе вдома, припускатися таких помилок! Після рестарту ми 8 голів пропустили зі стандартних положень. Ну що це таке?! Хтось має за це відповідати. Це все-таки тренерські справи", – цитує Іванова видання "Спорт-Экпресс".

Нагадаємо, Парфьонов очолив Урал у травні 2018 року і вивів команду у фінал Кубка Росії в сезоні 2018/19.

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