Ов'єдо програв Ельче на виїзді – Лунін став найкращим у прощальному матчі, але не врятував після провалів оборони

У рамках 42-го туру іспанської Сегунди Ельче переграв Ов'єдо на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 42-й тур

Ельче – Ов'єдо – 2:1

Голи: Жонатас, 24, Мілья, 81 – Лоло, 40

Ельче – Ов'єдо: онлайн-трансляція останнього матчу Луніна в оренді

Фінальний тур першості в Сегунді більше значення мав для господарів, які претендували на зону плей-офф за вихід до Ла Ліги. Натомість Ов'єдо достроково зберіг прописку в дивізіоні та приїхав до автономної спільноти Валенсія боротися за престиж.

Старт поєдинку виявився обережним у виконанні обох команд, але поступово Ельче заволодів ініціативою. Проте, особливої напруги біля воріт Луніна "біло-зелені" не створювали. Лише на 14-й хвилині Ніно пробив низом із лінії штрафного, але м'яч пройшов поруч зі стійкою – український кіпер контролював ситуацію.

Однак, на 24-й Ельче забив. Це Іван Санчес після серії помилок оборони Ов'єдо прострілив на лінію воротарського, звідки Жонатас пробив Луніна ударом по центру – орендований у Реала воротар не врятував. За 5 хвилин молодий українець реабілітувався, коли перевів над перекладиною дальній постріл Фолька.

Надалі гра заспокоїлася, а повернули увагу глядачів до матчу гості. На 40-й хвилині Ов'єдо несподівано зрівняв рахунок: флангова атака астурійців завершилася навісом, який кіпер Ельче відбив прямісінько в груди Лоло Гонсалесу – 1:1.

Другий тайм поєдинку виявився значно цікавішим. Суперники забули про центр поля і намагалися відповідати атакою на атаку. За такої ситуації у Луніна побільшало роботи. Український воротар записав до активу відразу кілька сейвів. Зокрема, на 59-й хвилині він витягнув із дев'ятки удар головою від Мільї. Далі більше: на 66-й кіпер збірної України витягнув з-під перекладини постріл Віктора Родрігеса, а на 73-й впорався з ударом впритул Кальво після кутового.

Ще один удар Мільї знову став здобиччю Луніна ще за дві хвилини. Але лише старань українця виявилося замало для втримання нічиєї. На 81-й хвилині астурійці провалилися на фланзі, пішла подача від Лопеса в центр штрафного, а там ніким непрекритий Пере Мілья головою переправив м'яч у кут воріт.

Ов'єдо спробував організувати фінальний штурм, але справді небезпечних моментів створив обмаль. Фактично в останні хвилини матчу можна пригадати лише удар головою від Гріппо, який заблокував оборонець Ельче.

Перемога дозволила Ельче піднятися на 6-те місце в таблиці, звідки його ще може посунути Фуенлабрада. Тим часом Ов'єдо завершив чемпіонат на 15-му місці.

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