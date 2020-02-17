Головні новини 16 лютого: Реал не зміг обіграти аутсайдера, Лаціо здолав Інтер, результативний день українців в Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 16 лютого.

Україна

Шахтар відмовився відпускати Вакулу в МЛС. В Росії заявили, що хотіли, аби Зінченко отримав їхнє громадянство.

Бурда анонсував своє повернення після важкої травми – реабілітація захисника Динамо вийшла на фінальну стадіюю

СК Дніпро-1 здобув перемогу завдяки новачкам, Десна продовжила вдалу серію, Ворскла розчарувала: спаринги клубів УПЛ.

Світ

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози.

Реал втратив перемогу над Сельтою – Азар зіграв вперше після травми і організував гол. Барселона поки не отримувала дозволу на підписання форварда.

Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги.

Лаціо здобув вольову перемогу над Інтером і впритул наблизився до першої сходинки Серії А. Наполі мінімально переміг Кальярі, Ювентус переграв Брешію, Фіорентина знищила Сампдорію: 24-й тур Серії А.

Українці за кордоном

"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо.

Вирішальний асист Кравця у матчі Сегунди – відео переможної атаки Луго. Селезньов черговим голом допоміг Бурсаспору здолати команду Гладкого.

Селін забив дебютний гол за Анортосіс – українець допоміг своїй команді збільшити відрив у чемпіонаті Кіпру.