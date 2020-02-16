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Шахтар відхилив пропозицію з МЛС стосовно переходу Вакули, – ЗМІ

16 лютого 22:07 1097 Читать на русском
Шахтар відхилив пропозицію з МЛС стосовно переходу Вакули, – ЗМІ
Владислав Вакула / ФК Шахтер

Донецький Шахтар не відпустив свого півзахисника Владислава Вакулу в американську МЛС.

"Гірники" відхилили пропозицію з-за океану і вирішили залишити Вакулу в команді до кінця поточного сезону, інформує SportArena.

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Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що один із клубів МЛС хотів взяти молодого форварда в оренду з правом викупу.

До слова, першу частину поточного сезону Вакула провів у Маріуполі. За команду Олександра Бабича 20-річний футболіст зіграв 15 матчів в УПЛ, у яких забив 3 голи і віддав одну результативну передачу.

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