Хотіли, щоб Зінченко отримав російське громадянство, але прогавили момент, – тренер Уфи

Головний тренер російської Уфи Вадим Євсєєв розповів, що у клубу свого часу були плани посприяти зміні громадянства Олександра Зінченка.

"Зінченко переконаний, що його покликали в Манчестер Сіті виключно за ігри в Уфі. Скаути з Манчестера стежили за Олександром з 15 років, ще з юнацьких збірних. А перехід відбувся, коли Олександр став гравцем Уфи.

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На той час він уже доріс до української молодіжки. Хоча я точно знаю: Газізов (гендиректор Уфи, – прим) хотів, щоб Зінченко отримав російське громадянство. Упустили момент? Так, можливо. Зараз він виступає за збірну України. Там підібралося непогане покоління", – цитує Євсєєва Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу в сезоні 2015/16. За збірну України футболіст дебютував у 2015 році в матчі відбору до Євро-2016 проти Іспанії.

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