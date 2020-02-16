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Реал втратив перемогу над Сельтою – Азар зіграв вперше після травми і організував гол

16 лютого 23:54 387 Читать на русском
Реал втратив перемогу над Сельтою – Азар зіграв вперше після травми і організував гол
Азар проти Сельти / Getty images

Реал не зміг обіграти Сельту в рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
 
Федір Смолов 7’
Санті Міна 86’
7’ Федір Смолов
52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
86’ Санті Міна

Реал та Сельта закривали програму 24-го туру Прімери. Мадридці добре знали, що Барселона свій матч роти Хетафе виграла (2:1) і наздогнала їх за очками. Щоб зберегти свою комфортну перевагу на вершині турнірної таблиці, команді Зінедіна Зідана потрібно було перемагати. До того ж вперше з листопада минулого року у старті вийшов Еден Азар. Натомість Сельта лише в попередньому турі перервала свою жахливу восьмиматчеву безвиграшну серію в Ла лізі, "знявши скальп" із Севільї (2:1), і явно не хотіла зменшувати оберти.

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Старт поєдинку видався доволі бадьорим. Обидві команди встигли провести по кілька атак, і тут Реал несподівано пропустив. "Вершкові" втратили м'яч поблизу центральної лінії, а гості миттєво організувати контрвипад. Аспас розрізною передачею вивів Смолова, який зумів уникнути офсайду, віч-на-віч з Куртуа, де Федір впевнено оцінив ситуацію та відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Реал був шокований нахабністю зухвалого аутсайдера і міцно притиснув "кельтів" до їхніх воріт. Практично увесь перший тайм господарі провели на останній третині поля, але створити по-справжньому гострий момент не вдавалося. Найкращий шанс був у Каземіро, який ледь не підловив Бланко Рубена на помилці. Голкіпер вийшов з воріт, а бразилець наважився пробити з далеку – м'яч пройшов над поперечино. Однак, попри тотальну перевагу впродовж усього тайму, Реал міг піти на перерву з іще більшим відставанням. Лукас Оласа після кутового зряче пробивав у незахищений кут воріт Куртуа, але бельгієць якимось чудом зумів дотягнутися до м'яча.

Гра відновилася, а враження складалося, що ніякої паузи й не було. Реал знову взявся тиснути на Сельту, але тепер результативно. Спочатку відзначився Серхіо Рамос, але відеоасистент підказав, що перебував капітан господарів у положенні "поза грою". "Вершкові" не знітилися і відразу забили ще раз. Бензема віддав на хід Марсело, а той з лівого кута воротарського прострілив у район 11-метрової позначки. Ну а там уже був Кроос, якому ніхто не завадив відновити рівновагу. Всього через 12 хвилин після цього Реал уже вів у рахунку. Знову не без активної допомоги Бензема. Цього разу француз біля воротарського пасом знайшов Азара, де вкрай невдало зіграв Рубен, руками зачепивши ноги бельгійця – пенальті. Відповідальність за виконання вкрай важливого 11-метрового взяв на себе Рамос. Серхіо вистрілив під ліву від себе стійку, голкіпер вгадав напрямок удару, але до м'яча не встиг – 2:1.

Реал відразу ж перестав настільки активно йти вперед, озираючись на власні ворота. Темп гри підупав, а у Сельти почали з'являтися моменти. Зрештою, мадридці таки поплатилися за свою необачність. Деніс Суарес філігранним пасом "шведою" вирізав на правий кут воротарського, де у боротьбі за м'яч усіх випередив Санті Міна. Обіграти Куртуа було справою техніки, якої у форварда вистачило – 2:2.

Реал втратив такі важливі очки і тепер лише на один пункт випереджає Барселону. Сельта тепер має 21 бал і нарешті вибралася із зони вильоту, за додатковими показниками обійшовши Мальорку.

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