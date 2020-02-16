Реал втратив перемогу над Сельтою – Азар зіграв вперше після травми і організував гол

Реал не зміг обіграти Сельту в рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Реал та Сельта закривали програму 24-го туру Прімери. Мадридці добре знали, що Барселона свій матч роти Хетафе виграла (2:1) і наздогнала їх за очками. Щоб зберегти свою комфортну перевагу на вершині турнірної таблиці, команді Зінедіна Зідана потрібно було перемагати. До того ж вперше з листопада минулого року у старті вийшов Еден Азар. Натомість Сельта лише в попередньому турі перервала свою жахливу восьмиматчеву безвиграшну серію в Ла лізі, "знявши скальп" із Севільї (2:1), і явно не хотіла зменшувати оберти.

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Старт поєдинку видався доволі бадьорим. Обидві команди встигли провести по кілька атак, і тут Реал несподівано пропустив. "Вершкові" втратили м'яч поблизу центральної лінії, а гості миттєво організувати контрвипад. Аспас розрізною передачею вивів Смолова, який зумів уникнути офсайду, віч-на-віч з Куртуа, де Федір впевнено оцінив ситуацію та відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Реал був шокований нахабністю зухвалого аутсайдера і міцно притиснув "кельтів" до їхніх воріт. Практично увесь перший тайм господарі провели на останній третині поля, але створити по-справжньому гострий момент не вдавалося. Найкращий шанс був у Каземіро, який ледь не підловив Бланко Рубена на помилці. Голкіпер вийшов з воріт, а бразилець наважився пробити з далеку – м'яч пройшов над поперечино. Однак, попри тотальну перевагу впродовж усього тайму, Реал міг піти на перерву з іще більшим відставанням. Лукас Оласа після кутового зряче пробивав у незахищений кут воріт Куртуа, але бельгієць якимось чудом зумів дотягнутися до м'яча.

Гра відновилася, а враження складалося, що ніякої паузи й не було. Реал знову взявся тиснути на Сельту, але тепер результативно. Спочатку відзначився Серхіо Рамос, але відеоасистент підказав, що перебував капітан господарів у положенні "поза грою". "Вершкові" не знітилися і відразу забили ще раз. Бензема віддав на хід Марсело, а той з лівого кута воротарського прострілив у район 11-метрової позначки. Ну а там уже був Кроос, якому ніхто не завадив відновити рівновагу. Всього через 12 хвилин після цього Реал уже вів у рахунку. Знову не без активної допомоги Бензема. Цього разу француз біля воротарського пасом знайшов Азара, де вкрай невдало зіграв Рубен, руками зачепивши ноги бельгійця – пенальті. Відповідальність за виконання вкрай важливого 11-метрового взяв на себе Рамос. Серхіо вистрілив під ліву від себе стійку, голкіпер вгадав напрямок удару, але до м'яча не встиг – 2:1.

Реал відразу ж перестав настільки активно йти вперед, озираючись на власні ворота. Темп гри підупав, а у Сельти почали з'являтися моменти. Зрештою, мадридці таки поплатилися за свою необачність. Деніс Суарес філігранним пасом "шведою" вирізав на правий кут воротарського, де у боротьбі за м'яч усіх випередив Санті Міна. Обіграти Куртуа було справою техніки, якої у форварда вистачило – 2:2.

Реал втратив такі важливі очки і тепер лише на один пункт випереджає Барселону. Сельта тепер має 21 бал і нарешті вибралася із зони вильоту, за додатковими показниками обійшовши Мальорку.