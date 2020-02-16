Бурда анонсував своє повернення після важкої травми – реабілітація захисника Динамо вийшла на фінальну стадію

Захисник Динамо Микита Бурда розповів, коли він зможе повернутися на поле після тривалої відсутності через травму.

"Буквально все треба було починати спочатку, звикати до м'яча. Я питав у хлопців по команді, які це вже проходили. У Піваріча, наприклад, така травма була на двох ногах. Це дуже жорстко, біль присутній протягом цілого року. Я почуваюсь добре, все йде за планом. Плюс-мінус через місяць буду в строю", – цитує Бурду dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, центрбек "біло-синіх" порвав хрестоподібні зв'язки коліна у матчі проти Ворскли наприкінці вересня минулого року. Зараз гравець вже виконує бігові вправи і працює з м'ячем, але поки що не тренується у загальній групі Динамо.

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