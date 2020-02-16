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Бурда анонсував своє повернення після важкої травми – реабілітація захисника Динамо вийшла на фінальну стадію

16 лютого 16:20 722 Читать на русском
Бурда анонсував своє повернення після важкої травми – реабілітація захисника Динамо вийшла на фінальну стадію
Микита Бурда / фото з відкритих джерел

Захисник Динамо Микита Бурда розповів, коли він зможе повернутися на поле після тривалої відсутності через травму.

"Буквально все треба було починати спочатку, звикати до м'яча. Я питав у хлопців по команді, які це вже проходили. У Піваріча, наприклад, така травма була на двох ногах. Це дуже жорстко, біль присутній протягом цілого року. Я почуваюсь добре, все йде за планом. Плюс-мінус через місяць буду в строю", – цитує Бурду dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, центрбек "біло-синіх" порвав хрестоподібні зв'язки коліна у матчі проти Ворскли наприкінці вересня минулого року. Зараз гравець вже виконує бігові вправи і працює з м'ячем, але поки що не тренується у загальній групі Динамо.

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Динамо Динамо Микита Бурда Микита Бурда
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