Селін забив дебютний гол за Анортосіс – українець допоміг своїй команді збільшити відрив у чемпіонаті Кіпру

Український захисник Євген Селін забив свій перший гол в чемпіонаті Кіпру і допоміг своїй команді здобути важливі очки у боротьбі за титул.

Чемпіонат Кіпру, 20 тур

Анортосіс – Неа Саламіс – 3:2

Голи: Селін, 7, Галіціос, 22, Дюріш, 81 – Онуегбу, 9, 44.

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Екс-гравець Динамо та збірної України Євген Селін забив дебютний гол в офіційних матчах за Анортосіс. Українець ударом головою після навісу зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Неа Саламіса, який веде боротьбу за потрапляння до верхньої шістки чемпіонату Кіпру.

Після цієї перемоги Анортосіс продовжує лідирувати у турнірній таблиці. Головний конкурент команди Селіна, Омонія з Нікосії, у звітному турі втратила очки у матчі з АЕЛом, тож тепер відрив Анортосіса становить 4 залікових бали.

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