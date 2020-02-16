Селезньов черговим голом допоміг Бурсаспору здолати команду Гладкого

У 22 турі Першої ліги чемпіонату Туреччини зійшлися команди українських форвардів Євгена Селезньова та Олександра Гладкого.

Чемпіонат Туреччини, Перша ліга, 22 тур

Бурсаспор – Адана Демірспор – 2:1

Голи: Траоре, 11, Селезньов, 37(пен) – Ак'юз, 69.

Вилучення: Хурмачі (Б).

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Претененти на підвищення в класі зустрілися на полі Бурсаспора. Євген Селезньов вийшов у стартовому складі і став автором, як виявилося згодом, вирішального удару з пенальті. Для нього це взяття воріт стало 7 у поточному розіграші чемпіонату. Екс-нападник Шахтаря і Дніпра провів на полі 79 хвилин. Гладкий участі у матчі не брав.

Після цієї перемоги Бурсаспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці, яке гарантує вихід у Суперлігу. Щоправда, вже завтра команду Селезньова може потіснити Ерзурум, який зіграє свій матч 22 туру проти Аданаспора.

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