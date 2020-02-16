toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Селезньов черговим голом допоміг Бурсаспору здолати команду Гладкого

16 лютого 17:32 1334 Читать на русском
Селезньов черговим голом допоміг Бурсаспору здолати команду Гладкого
Євген Селезньов / фото з відкритих джерел

У 22 турі Першої ліги чемпіонату Туреччини зійшлися команди українських форвардів Євгена Селезньова та Олександра Гладкого.

Чемпіонат Туреччини, Перша ліга, 22 тур

Бурсаспор – Адана Демірспор – 2:1

Голи: Траоре, 11, Селезньов, 37(пен) – Ак'юз, 69.

Вилучення: Хурмачі (Б).

Жерсон Родрігес забив переможний гол за Анкарагюджю у матчі з Фенербахче – ефектні індивідуальні дії динамівця

Претененти на підвищення в класі зустрілися на полі Бурсаспора. Євген Селезньов вийшов у стартовому складі і став автором, як виявилося згодом, вирішального удару з пенальті. Для нього це взяття воріт стало 7 у поточному розіграші чемпіонату. Екс-нападник Шахтаря і Дніпра провів на полі 79 хвилин. Гладкий участі у матчі не брав.

Після цієї перемоги Бурсаспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці, яке гарантує вихід у Суперлігу. Щоправда, вже завтра команду Селезньова може потіснити Ерзурум, який зіграє свій матч 22 туру проти Аданаспора.

Кравець переможним асистом допоміг Луго здолати Фуенлабраду, Альбасете без Зозулі втратив перемогу над Мірандесом

blog_ava
Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози
16 лютого
16468
Теги
Відеоновини Головне Українці за кордоном Туреччина Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Адана Демірспор Адана Демірспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
15
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук