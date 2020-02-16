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Барселона поки не отримувала дозволу на підписання форварда, – представник клубу

16 лютого 12:28 814 Читать на русском
Барселона поки не отримувала дозволу на підписання форварда, – представник клубу
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Директор Барселони зі зв'язків із громадськістю Гільєрмо Амор прояснив ситуацію щодо підсилення атакувальної ланки у команді каталонців.

"Розмов було багато, але Федерація ще не дала нам зелене світло. Офіційної відповіді поки не було. Якщо отримаємо дозвіл, то клуб прийме рішення. Спершу потрібно дочекатися рішення Федерації.

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Ми багато працюємо над цією ситуацією. Коли настане потрібний момент, ми приймемо оптимальне рішення для клубу", – цитує Амора Sport.es.

Нагадаємо, через пошкодження Дембеле та Суареса, які ризикують вже не зіграти у нинішньому сезону, Федерація футболу Іспанії може дозволити Барсі підписати нового гравця попри закриття трансферного вікна.

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Іспанія Головне Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Трансфери Барселони Федерація футболу Іспанії
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