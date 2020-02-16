toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі

16 лютого 20:57 336 Читать на русском
Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі
Кельн – Баварія – 1:4

В рамках 22-го туру чемпіонату Німеччини Кельн зазнав нищівної поразки від Баварії. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 22-й тур

Кельн – Баварія – 1:4

Голи: Ут, 70 – Лєвандовскі, 3, Коман, 5, Гнабрі, 12, 66

Майнц – Шальке – 0:0

Баварія в разі перемоги над Кельном очолила б турнірну таблицю, тож затягувати з голами мюнхенці не стали. На 3-й хвилині Лєвандовскі потужним пострілом в ближню дев'ятку вивів гостей вперед у рахунку, а на 5-й Коман подвоїв перевагу внаслідок комбінації та удару метрів з десяти – в обох випадках нападникам асистував Мюллер. На 12-й же Гнабрі довів справу до розгрому, змістившись на лінію штрафного й пробивши у дальній нижній кут.

В другому таймі мюнхенці трішки збавили оберти, хоча четвертий гол не змусив на себе довго чекати. На 66-й хвилині його красивим ударом метрів з 22-ї під праву стійку забив Гнабрі, але вже за чотири хвилини Кельн розродився своїм голом – це Ут замкнув простріл Кайнца з лівого флангу. Перед фінальним свистком "козли" внаслідок виходу Модеста віч-на-віч з Нойєром могли провести другий гол, однак Ману врятував Баварію. Зрештою, матч завершився з рахунком, встановленим в середині другого тайму – 1:4.

Другий матч дня вийшов не таким результативним. Майнц на правах господаря володів ініціативою, а Шальке намагався відповісти на гострі контрвипадами. У складі "карнавальніків" виділявся Адам Шалай, який мав хороший момент у першому таймі, проте захисник заблокував удар угорця. Команда Вагнера отримала свій шанс перед перервою – Настасіч пробив над поперечиною після стандарту. Другий тайм не надто відрізнявся від першого. Майнц продовжував домінувати і навіть міг відкрити рахунок на 80-й хвилині, але Куайсону завадив каркас. Господарі ледь не поплатилися за марнотратство в компенсований час – хавбек "Кнапп" Уестон Маккені помилився зі зручної позиції в центрі штрафного. Справедливі 0:0, які не вплинули на турнірне становище обох команд.

МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

blog_ava
"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону
16 лютого
6068
Теги
Баварія Баварія Кельн Кельн Німеччина Шальке Шальке Майнц Майнц
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
30
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук