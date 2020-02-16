Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 22-го туру чемпіонату Німеччини Кельн зазнав нищівної поразки від Баварії. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 22-й тур

Кельн – Баварія – 1:4

Голи: Ут, 70 – Лєвандовскі, 3, Коман, 5, Гнабрі, 12, 66

Майнц – Шальке – 0:0

Баварія в разі перемоги над Кельном очолила б турнірну таблицю, тож затягувати з голами мюнхенці не стали. На 3-й хвилині Лєвандовскі потужним пострілом в ближню дев'ятку вивів гостей вперед у рахунку, а на 5-й Коман подвоїв перевагу внаслідок комбінації та удару метрів з десяти – в обох випадках нападникам асистував Мюллер. На 12-й же Гнабрі довів справу до розгрому, змістившись на лінію штрафного й пробивши у дальній нижній кут.

В другому таймі мюнхенці трішки збавили оберти, хоча четвертий гол не змусив на себе довго чекати. На 66-й хвилині його красивим ударом метрів з 22-ї під праву стійку забив Гнабрі, але вже за чотири хвилини Кельн розродився своїм голом – це Ут замкнув простріл Кайнца з лівого флангу. Перед фінальним свистком "козли" внаслідок виходу Модеста віч-на-віч з Нойєром могли провести другий гол, однак Ману врятував Баварію. Зрештою, матч завершився з рахунком, встановленим в середині другого тайму – 1:4.

Другий матч дня вийшов не таким результативним. Майнц на правах господаря володів ініціативою, а Шальке намагався відповісти на гострі контрвипадами. У складі "карнавальніків" виділявся Адам Шалай, який мав хороший момент у першому таймі, проте захисник заблокував удар угорця. Команда Вагнера отримала свій шанс перед перервою – Настасіч пробив над поперечиною після стандарту. Другий тайм не надто відрізнявся від першого. Майнц продовжував домінувати і навіть міг відкрити рахунок на 80-й хвилині, але Куайсону завадив каркас. Господарі ледь не поплатилися за марнотратство в компенсований час – хавбек "Кнапп" Уестон Маккені помилився зі зручної позиції в центрі штрафного. Справедливі 0:0, які не вплинули на турнірне становище обох команд.

МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ