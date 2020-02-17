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Главные новости 16 февраля: Реал не смог обыграть аутсайдера, Лацио одолел Интер, результативный день украинцев в Европе

07:00 149 Читати українською
Главные новости 16 февраля: Реал не смог обыграть аутсайдера, Лацио одолел Интер, результативный день украинцев в Европе
Євген Селезньов / фото: Бурсаспор

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 16 февраля.

Украина

Шахтер отказался отпускать Вакулу в МЛС. В России заявили, что хотели, чтобы Зинченко получил их гражданство.

Бурда анонсировал свое возвращение после тяжелой травмы – реабилитация защитника Динамо вышла на финальную стадию.

СК Днепр-1 одержал победу благодаря новичкам, Десна продолжила удачную серию, Ворскла разочаровала: спарринги клубов УПЛ.

Мир

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози.

Лацио одержал волевую победу над Интером и вплотную приблизился к первому месту Серии А. Наполи минимально одолел Кальяри, Ювентус победил Брешию, Фиорентина уничтожила Сампдорию: 24-й тур Серии А.

Реал упустил победу над Сельтой – Азар сыграл впервые после травмы и организовал гол. Барселона пока не получала разрешение на подписание форварда.

Бавария уничтожила Кельн, Шальке с Майнцом расписали ничью: 22-й тур Бундеслиги.

Украинцы за рубежом

"Оставьте Лунина и еще нескольких – другие могут уйти н***р": оценки фанатов и СМИ, нашедших виновного в неудачах Овьедо.

Решающий ассист Кравца в матче Сегунды – видео победной атаки Луго. Селезнев очередным голом помог Бурсаспору одолеть команду Гладкого.

Селин забил дебютный гол за Анортосис – украинец помог своей команде увеличить отрыв в чемпионате Кипра.

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