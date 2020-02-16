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Наполі мінімально переміг Кальярі, Ювентус переграв Брешію, Фіорентина знищила Сампдорію: 24-й тур Серії А, неділя

16 лютого 20:53 1736 Читать на русском
Наполі мінімально переміг Кальярі, Ювентус переграв Брешію, Фіорентина знищила Сампдорію: 24-й тур Серії А, неділя
Кальярі – Наполі – 0:1

В рамках матчу 24-го туру чемпіонату Італії провели п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 24-й тур

Удінезе – Верона – 0:0

Ювентус – Брешія – 2:0

Голи: Дибала, 38, Куадрадо, 75

Вилучення: Айє, 37 (друга жовта)

Сампдорія – Фіорентина – 1:5

Голи: Габб'яддіні, 90 – Торсбю, 8 (автогол), Влаховіч, 18 (пен), 57, К'єза, 40 (пен), 78

Вилучення: Мурру, 39 (друга жовта) – Бадель, 44 (друга жовта)

Сассуоло – Парма – 0:1

Гол: Жервінью, 25

Кальярі – Наполі – 0:1

Гол: Мертенс, 66

Удінезе відкривав програму дня домашнім матчем проти Верони. У першому таймі команди обмінялися непоганими ударами у виконанні Мандрагори, Де Пауля та Боріні, однак голів не забивали. В середині другого тайму гра розкрилася: так, на 65-й хвилині Де Пауль забив гол, який скасували через офсайд, а Дзакканьї на 76-й вийшов сам на сам з голкіпером, переграв його і пробив – м'яч заблокували захисники на лінії воріт. Зрештою, в рівній боротьбі матч і добіг кінця, не потішивши тіфозі зарахованими голами. Нічия в Удіне.

Ювентус приймав одного з аутсайдерів – Брешію. Роналду в заявку не потрапив, а його партнери не поспішали забивати. Відкрити рахунок вдалося лише після того, як Айє отримав другу жовту картку на 37-й хвилині, залишивши гостей у меншості й організувавши Юве штрафний в метрах 20-ти від воріт. Дибала пробив з нього точно в лівий кут – 1:0.

По перерві туринці також не підвищували темп зустрічі, однак перевага в класі дала про себе знати в середині тайму. На 73-й хвилині на поле вийшов Матюйді, а вже на 75-й Блез п'яткою розрізав оборону й вивів Куадрадо сам на сам з голкіпером – 2:0. На 80-й голом відзначився ще й Ігуаїн, але цей м'яч скасували через положення "поза грою". Зрештою, більше в цьому матчі ніхто не забивав, а найбільш важливо подією останніх хвилин стало повернення К'єлліні на поле після травми.

Справжній трилер розіграли у Генуї Сампдорія з Фіорентиною. "Фіалкам" вдалося встановити комфортну перевагу в рахунку вже у перші 18 хвилин завдяки автоголу Торсбю та удару Влаховіча з пенальті. Після цього сталася низка фолів, внаслідок чого другу жовту на 38-й хвилині отримав Мурру, ще й організувавши пенальті для гостей. К'єза з "позначки" довів рахунок до розгромного, однак на 44-й Бадель зрівняв склади, також отримавши друге попередження.

Здавалося, що Сампдорія дасть бій у другому таймі, однак гол Влаховіча у порожні ворота з добивання на 57-й хвилині поклав край усім надіям генуезців на камбек. Контрольний же постріл на 78-й хвилині зробив К'єза, завдавши потужного удару з дистанції в дальній кут – 0:5. Сампі лише на 90-й хвилині вдалося відзначитися голом престижу – відзначився Габб'ядіні.

Парма приїхала в гості на матч проти Сассуоло, ледь не пропустивши на 23-й хвилині після виходу Об'янга сам на сам з Коломбі. Останній не дав себе переграти, а вже на 25-й Жервінью вивів "хрестоносців" уперед, замкнувши простріл Корнеліуса – 0:1. До перерви Об'янг міг зрівняти рахунок, однак Коломбі потягнув його класний дальній удар. В другому таймі він же витягнув потужний постріл Капуто з близької відстані на 78-й хвилині, а на 80-й за пармезанців ще й зіграла поперечина. Зрештою, Сассуоло так і не вдалося відігратися. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Парми.

Центральному матчу дня між Лаціо та Інтером передував поєдинок на Сардинії, де місцевий Кальярі намагався зачепитися за очки з Наполі. У першому таймі команди не розкривалися, створивши мінімальну кількість моментів – найкращу можливість відкрити рахунок на 35-й хвилині змарнував Перрейро, пробивши повз правий кут з близької відстані. На відпочинок футболісти пішли без забитих голів.

По перерві зміст гри особливо не змінився, аж поки гості не вийшли уперед після прекрасного удару Мертенса з лівого кута штрафного в дальню дев'ятку – 0:1. Кальярі прогнозовано пішов в атаку, однак нічого небезпечнішого за дальній постріл Клавана в лівий нижній на 85-й хвилині створити не вдалося – і цей удар витягнув Оспіна. В цілому, неаполітанці впевнено відбивалися, втримавши мінімальну перевагу в рахунку до самого фінального свистка, який зафіксував перемогу "Партенопеї".

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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