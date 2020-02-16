Лаціо здобув вольову перемогу над Інтером і впритул наблизився до першої сходинки Серії А

Центральний матч 24-го туру Серії А між Лаціо та Інтером завершився дуже неприємною поразкою "нерадзуррі" у Римі.

У центральному матчі 24-го туру Серії А ставки були максимально високими. В разі домашньої перемоги над Інтером Лаціо піднявся б на другу позицію в турнірній таблиці, наблизившись до Ювентуса на відстань одного очка – "нарадзуррі" ж в разі власного успіху очолили б чемпіонат. Мабуть, саме тому перший тайм поєдинку на Стадіо Олімпіко пройшов у дуже нервовому руслі з невеликою кількістю гостроти. Команди занадто боялися помилитися.

Тим не менш, в перші 20 хвилин було організовано найкращі моменти тайму. Зокрема, вже на 9-й римляни могли відкрити рахунок зусиллями Мілінковіча-Савіча – серб наважився на потужний удар у дев'ятку метрів з 26-ти, але влучив у поперечину. Міланці отримали шанс вийти вперед на 19-й внаслідок контратаки через центр поля, яку розігнав Весіно. В її завершенні Маттіас викотив пас на Лукаку, а той вийшов практично сам на сам зі Стракошою, пробивши низом – голкіпер врятував Лаціо. Між цими епізодами сталося кілька перспективних вривань у карний майданчик по правому флангу, де особливо виділявся Кандрева.

В другій половині першого тайму якість моментів сильно впала, хоча загалом гра дещо розкрилася. Команди обмінювалися атаками без вкрай гострого завершення – нічого цікавішого за дальній удар Іммобіле на трибуни, низку стандартів та рейдів Кандреви з Лукаку, тіфозі не побачили. Здавалося, що до перерви рахунок так і не відкриють, однак на 42-й хвилині стався довгоочікуваний гол. "Лаціале" самі собі його привезли: Хоні пройшов по флангу й викотив жахливий простріл, Янг розігнав контратаку й віддав пас вправо на Кандреву, а той потужно пробив метрів з 23-х – Стракоша парирував перед собою, а Янг тут же зіграв на добиванні. 0:1!

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Інтера, однак вже через три хвилини після поновлення гри "орли" відігралися. В цьому їм допомогли Шкриньяр та де Врей – перший при спробі перехопити закидання Альберто запустив "свічку" над лінією воротарського і зіткнувся з голкіпером Паделлі, а другий збив Іммобіле. Арбітр призначив пенальті, а Чіро його впевнено реалізував – 1:1!

Здавалося, що гол надасть римлянам імпульс, однак в реальності краще заграв Інтер. На 50-х хвилинах міланці провели низку непоганих атак, а найкращі шанси відзначитись мав Лукаку – на 54-й він стріляв зі штрафного над поперечиною, а на 59-й пробивав з лівого краю карного майданчика (Раду заблокував). На 60-х хвилинах вже став відчутним факт перехоплення гостями ініціативи, що ледь не вилилось у пенальті за підкат Раду проти Янга – арбітр проігнорував його, хоча це рішення здалося неоднозначним. У Лаціо за цей же період можна згадати хіба що дальній удар Корреа вище воріт.

Коли вже здалося, що матч проходить за планом Інтера, "орли" несподівано забили вдруге. На 70-й хвилині господарі заробили кутовий, Іммобіле замкнув подачу ударом прямо в Брозовіча, який стояв на лінії воріт, а відскок спіймав Мілінковіч-Савіч. Сєргєй тут же пробив у лівий нижній кут – 2:1!

Інтер прогнозовано пішов уперед, завантажуючи м'яч у штрафний будь-якими засобами. Конте у допомогу своїм нападникам кинув Еріксена та Мозеса, що вилилось у два примітних моменти: на 77-й хвилині Стракоша парирував потужний дальній постріл під ліву стійку, а на 79-й міланці забили другий гол зусиллями Янга та Лаутаро – втім, останній опинився в офсайді, тож рахунок не змінився. Лаціо ж постійно намагався покарати Інтер за відкритість, розганяючи класні контратаки, що зрештою вилилось у вихід Іммобіле сам на сам з Паделлі на 84-й хвилині – голкіпер парирував удар Чіро!

Останній шанс врятувати поєдинок "нерадзуррі" змарнували вже у компенсований час, коли Лаутаро проштовхнув м'яч повз Стракошу на Лукаку, однак Ромелу так і не дали нормально пробити. Лаціо відбивався з останніх сил і, зрештою, встояв. Фінальний свисток зафіксував перемогу "орлів".

Таким чином, римляни набрали 56 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці й наблизившись до Ювентуса на відстань одного залікового балу. Інтер падає на третю сходинку, маючи в активі всього 53 пункти.