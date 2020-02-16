СК Дніпро-1 здобув перемогу завдяки новачкам, Десна продовжила вдалу серію, Ворскла розчарувала: спаринги клубів УПЛ

Клуби української Прем'єр-ліги вийшли на фінальний етап зимових зборів.

Товариські матчі

Ворскла – Ордабаси – 0:2

Голи: Жоао Пауло, 7, Сімчевіч, 84

Десна – Віборг – 2:0

Голи: Калітвінцев, 44 Філіппов, 72

СК Дніпро-1 – Динамо Батумі – 2:1

Голи: Тейлор, 18, Хобленко, 57 (пен.) – Тевдорадзе 90+2, (пен.)

Нереалізований пенальті: Фламаріон, 17 (Динамо)

Вилучення: Сніжко, 33, Коркішко, 90+1 (обидва – СК Дніпро-1)

Ворскла поступилася бронзовому призеру чемпіонату Казахстану Ордабаси. Підопічні Максимова пропустили вже у дебюті зустрічі, після чого весь матч намагалися врятувати становище. Жодна з атак полтавців не призвела до успіху, натомість опонент виконав контрольний постріл за кілька хвилин до фінального свистка.

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Матч Десни також завершився з рахунком 2:0, однак тут святкував перемогу представник України. Чернігівці на класі розібралися з данським Віборгом, забивши по м'ячу в кожному з таймів. Команда Рябоконя завершує збори у чудовому гуморі – три перемоги в трьох матчах.

СК Дніпро-1 також успішно підсумував зимову перерву. Матч проти Динамо Батумі перетворився на тренування ударів з пенальті. Грузини провалили першу спробу, за що відразу були покарані голом Тейлора. Інший новачок дніпрян Хобленко був більш точним з "позначки", ніж опонент. Динамо скоротило відставання у компенсований час і, звичайно, це також був пенальті – 2:1.

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