"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо

Андрій Лунін провів невдалий поєдинок проти Алькоркона, а Ов'єдо програв та опустився в зону вильоту. Реакція на гру голкіпера збірної України – в матеріалі "Футбол 24".

Ов'єдо провів черговий непереконливий поєдинок – у 28-му турі Сегунди Андрій Лунін та Ко поступилися Алькоркону. Голкіпер збірної України вже звично вийшов із перших хвилин, але ще до перерви двічі виймав м'яч із сітки власних воріт. Стоїчков оформив дубль, а другий гол був забитий після не надто вдалої гри саме Луніна. Андрій пішов на м'яч, але не встиг і збив опонента, а після втручання VAR рефері призначив пенальті, який українець парирувати не зумів. 4 сейви українця протягом поєдинку не перекреслили прикру помилку. Зрештою, матч завершився поразкою Ов'єдо 1:2 – команда Луніна після поєдинків конкурентів опустилася в зону вильоту.

Невдалий виступ Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Алькоркон

І хоча статистичні портали просто знищили українця, поставивши вкрай низькі оцінки, не всі іспанські ЗМІ були настільки ж категоричними. Окремі видання взагалі назвали Луніна одним із найкращих у складі Ов'єдо навіть попри серйозну помилку, яка коштувала команді очок.

Зокрема, Eldesmarque поставив Андрію пристойну "шістку" – вищої оцінки не отримав жоден партнер українця. "Перед другим голом здійснив класний сейв, а от у моменті з пенальті відверто запізнився і збив Стоїчкова". Що ж, очевидно.

La Voz de Asturias теж вважає Луніна одним із найкращих у складі Ов'єдо, але водночас визнає, що український воротар міг зіграти і надійніше. "У певних епізодах виглядав не надто впевнено, непереконливо діяв на виходах. Навряд чи він міг врятувати при першому пропущеному м'ячі, а в моменті з пенальті зіграв дещо повільно у власному штрафному. Після перерви виглядав чудово", – підсумовує видання, яке оцінило гру Андрія "шісткою". Такий же бал отримали ще троє гравців Ов'єдо (Борха Санчес, Родрі та Сауль). Найкращим визнали Луїсмі – захисник отримав "сімку".

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А от Alcorconhoy гра Луніна не вразила – скромна "одиничка". Щоправда, такий же бал отримали ще шестеро одноклубників українця. Натомість колегу Андрія по аплуа – голкіпера Алькоркона Дані Хіменеса – оцінили "трійкою", що виявилося абсолютно найкращим балом на дві команди разом з автором дубля Стоїчковим. Саме опонент Луніна, на думку видання, став найкращим гравцем поєдинку – він удостоївся почесного епітету "супергероя". Дані Хіменес зіграв вирішальну роль у "золотих" трьох очках Алькоркона, нейтралізувавши практично всі атакувальні потуги Ов'єдо.

До слова, La Voz de Asturias запустив опитування на предмет доцільності перебування Хав'єра Росади на посаді головного тренера Ов'єдо. Журналісти називають гру команди під керівництвом 37-річного іспанця "боягузливою" та відзначають відсутність суттєвих покращень з моменту призначення тренера. Росада прийняв першу команду Ов'єдо у вересні 2019-го – на той момент астурійці після 5-ти турів чемпіонату набрали одне очко та замикали турнірну таблицю. Під керівництвом нового тренера команда здобула 28 пунктів у 23-х матчах – 1,17 балів за гру. На думку видання, такі показники не гарантують Ов'єдо місце в Сегунді на наступний сезон, а виліт у третій дивізіон стане для клубу справжньою катастрофою. Саме Хав'єр Росада, на думку видання, є головним винуватцем невдалої серії.

Наразі 37-річний наставник все ще зберігає підтримку керівництва клубу, але все може кардинально змінитися вже через тиждень. Нещодавній приклад Альбасете не дасть збрехати. Безумовно, ризик, що Лунін зовсім скоро отримає нового тренера, існує. Принаймні, переважна більшість фанатів знову хочуть змін. Проміжні результати голосування – нижче.

А от думки фанатів у соцмережах розділилися – хтось позитивно відзначив гру українського воротаря, а інші відверто критикували Луніна – передусім, за епізод з 11-метровим.

"Рефері дає пенальті на користь Алькоркона, хоча форвард був попереду. Я нічого не розумію. Лунін – жахливий".

El árbitro le da un penal al Alcorcón en la que el delantero estaba adelantado, no entiendo nada, horrible Lunin. — Barça Glories (@FCBGlories) February 15, 2020 "Це втрачені години Луніна". it’s missing lunin hours. — H. (@bluesaaturn) February 15, 2020 "Лунін не встиг до м'яча і спиною збив Стоїчкова. Це чітке покарання, немає жодних сумнівів". Lunin llega tarde al balón y derriba a Stoichkov con la espalda. Es penalti claro, ahí si que no hay duda. Lo único que había que revisar realmente era si había fuera de juego previo. — Toni (@Antonio60998124) February 15, 2020 "Лунін зіграв за Ов'єдо 6 матчів, у яких пропустив 8 голів. 4 з них – з пенальті, усі вони були сумнівними. Зрештою, це не виправдання для жахливого першого тайму". Desde que Lunin es portero del Oviedo ha jugado 6 partidos en los que ha encajado 8 goles, 4 de ellos de penalti. Todos ellos discutibles. Con intervenciones del VAR para echarse las manos a la cabeza. De todos modos, no es excusa para la horrible primera parte que hemos hecho‍♂️ — Cristian Padilla (@Kristian1989) February 15, 2020 "Єдине, що я прошу на наступний рік, – залишити Луніна, Луїсмі, Болано, Борху, Техеру, Ньєто. Інші можуть піти н***р", – деякі прихильники Ов'єдо хочуть бачити українського голкіпера у команді і в наступному сезоні. Цікаво, що на це скаже Реал?

Yo lo único que pido para el próximo año es que :



- Lunin se quede.

- Luismi se quede.

- BOLAÑO se quede.

- Borja se quede.

- Tejera se quede.

- Nieto se quede.



Los demás se pueden ir a tomar por el culo. — C O T E (@AbelCotelo) February 15, 2020

До слова, наступний матч стане одним із ключових для Ов'єдо з точки зору збереження прописки в Сегунді. 23 лютого астурійці поїдуть до безпосереднього конкурента – Луго, в якого теж 29 очок. Безумовно, Андрія Луніна та його одноклубників очікує важка битва "за життя" проти команди Василя Кравця, до якої вони підходять далеко не в найкращому настрої. У 9-ти останніх поєдинках чемпіонату Ов'єдо виграв лише одного разу...

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