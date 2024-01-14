Україна

Форвард Шахтаря має варіант у Європі – "гірники" не хочуть підсилювати головного конкурента в УПЛ. Окрім того, він зацікавив учасника групового етапу ЛЧ.

Денис Гармаш покинув розташування Осієка – екс-хавбек Динамо їде на збори з клубом УПЛ.

Андрій Ярмоленко розповів, коли повернеться в основу Динамо після операції.

Збірна України отримала іменитого спаринг-партнера для підготовки до Олімпіади.

Світ

Ман Сіті здобув вольову перемогу над Ньюкаслом – Де Брюйне зробив гол+пас за 17 хвилин одразу після повернення в АПЛ.

Наполі на останніх хвилинах вирвав перемогу над Салернітаною, Інтер познущався з Монци в матчі з шістьма голами і трьома пенальті.

Челсі завдяки пенальті обіграв Фулхем – велике повернення, рекорд Почеттіно і неприємний сигнал для Мудрика.

КАН офіційно стартував – Кот-д'Івуар легко обіграв андердога, забивши найшвидший гол за 48 років.

Українці за кордоном

Безус відзначився голом і 2 асистами у розгромній перемозі Омонії – відео дального удару українця.

Маліновський двічі міг забити і отримав найвищу оцінку – Дженоа не змогла дотиснути Торіно.

Трансферна сага Коваля офіційно завершена – екс-кіперу Динамо і збірної України доведеться грати в другій лізі Греції.

Лунін може отримати подарунок від Куртуа та стати основним у Реалі – ЗМІ розсекретив сенсаційні плани бельгійця.