Форвард Шахтаря Богдан В'юнник другу половину сезону проведе в оренді, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, зараз на 21-річного гравця є одразу декілька претендентів з УПЛ, але найбільш конкретний інтерес з-за кордону.

Зокрема, офіційну пропозицію щодо оренди В'юнника зробила гданська Лехія, яка намагалась підписати футболіста ще влітку. Зараз цей клуб виступає у другому за силою дивізіоні Польщі (4-та сходинка і лише два очки відриву від лідера) і в міжсезоння підсилює склад, щоб повернутись в еліту.

До слова, у складі "біло-зелених" вже виступає три українці – голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисники Іван Желізко і Максим Хлань (перші двоє були визнані найкращими гравцями на своїх позиціях у Польщі).

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Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023, і вперше в історії виборов для України право виступати на Олімпіаді.

У поточному сезоні провів за "гірників", контракт з якими чинний до літа 2025 року, 6 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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