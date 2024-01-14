Украина

Форвард Шахтера имеет вариант в Европе – "горняки" не хотят усиливать главного конкурента в УПЛ. Кроме того, он заинтересовал участника группового этапа ЛЧ.

Денис Гармаш покинул расположение Осиека – экс-хавбек Динамо едет на сборы с клубом УПЛ.

Андрей Ярмоленко рассказал, когда вернется в основу Динамо после операции.

Сборная Украины получила именитого спарринг-партнера для подготовки к Олимпиаде.

Мир

Ман Сити одержал волевую победу над Ньюкаслом – Де Брюйне сделал гол+пас за 17 минут сразу после возвращения в АПЛ.

Наполи на последних минутах вырвал победу над Салернитаной, Интер поиздевался над Монцей в матче с шестью голами и тремя пенальти.

Челси благодаря пенальти обыграл Фулхэм – большое возвращение, рекорд Почеттино и неприятный сигнал для Мудрика.

КАН официально стартовал – Кот-д'Ивуар легко обыграл андердога, забив самый быстрый гол за 48 лет

Украинцы за границей

Безус отличился голом и 2 ассистами в разгромной победе Омонии – видео дальнего удара украинца.

Малиновский дважды мог забить и получил самую высокую оценку – Дженоа не смогла дожать Торино.

Трансферная сага Коваля официально завершена – экс-киперу Динамо и сборной Украины придется играть во второй лиге Греции.

Лунин может получить подарок от Куртуа и стать основным в Реале – СМИ рассекретил сенсационные планы бельгийца.