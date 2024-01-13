Челсі та Фулхем зіграли 13 січня в 21-му турі АПЛ 2023/24 (1:0). Михайло Мудрик на поле не вийшов. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Фулхем, стартував о 14:30 за київським часом. Михайло Мудрик розпочав гру в запасі, а у стартовому складі гостей вийшов Вілліан – колишній вінгер Челсі та Шахтаря.

Мудрик проти екс-зірки Шахтаря: онлайн-трансляція матчу АПЛ Челсі – Фулхем

На момент початку гри команда Маурісіо Почеттіно посідала 10 місце турнірної таблиці АПЛ, "котеджери" йшли 13-ми. "Сині" виграли два останні матчі чемпіонату, але на тижні мінімально програли Мідлсбро в першому півфіналі Кубка ліги. Свій кубковий півфінал програв і Фулхем, поступившись Ліверпулю, але обидві лондонські команди зберігають шанси на фінал перед матчами-відповідями.

Стартові 10 хвилин пройшли абсолютно без моментів. Жодного удару на дві команди і нуль гостроти біля будь-яких воріт. Лише після стартової розвідки Челсі трохи ожив. На 12-й пробив Енцо, але влучив у захисника. З таким же "успіхом" намагався забити Стерлінг. Галлахер з лінії штрафного таки зуміг пробити повз захисників Фулхема, але не влучив у площину. Знайшов свій момент і Броя, який відгукнувся на подачу Енцо, проте й албанець не влучив у кут воріт. Фулхем відповів хіба що спробою Перейри – дуже невдало.

А на 27-й хвилині гості створили найкращий момент у грі. Петровіч врятував Челсі, зреагувавши на удар Вілсона з кута воротарського. Наприкінці тайму Гюсто ризикував отримати червону за грубий фол проти Вілліана, але Ентоні Тейлор обмежився жовтою, а VAR не втрутився.

До першого тайму додали дві хвилини. Коли вони практично завершилися, Стерлінг заробив пенальті. Тонка передача Палмера на Рахіма, падіння англійця у штрафному – Тейлор вказав на позначку. До м'яча підійшов Палмер, який легко переграв Бернда Лєно. 1:0 після першого тайму і 9-й гол Коула Палмера за Челсі.

На старті другого тайму Стерлінг міг подвоїти перевагу Челсі. Рахім влучив у стійку, але перебував у офсайді. На 66-й хвилині замість Брої вийшов Мадуеке, а Мудрик продовжував гріти лаву запасних. Майже одразу заміна Маурісіо Почеттіно ледь не зіграла – Сілва класно перехопив, Мадуеке прорвався у штрафний, а Колвілл пробив у дотик – над дев'яткою.

Міг забити і Фулхем. На 73-й тільки ефектний стрибок Петровіча допоміг "синім" не пропустити після удару Рауля Хіменеса в нижній кут. На 77-й вийшов Бен Чілвел, який через травму не грав з вересня. Галлахер міг знімати всі питання, однак влучив у стійку. Розплата ледь не прийшла на 86-й хвилині. Фулхем заробив право на штрафний з 20-ти метрів, але Вілліан потужним ударом запустив м'яч на трибуни Стемфорд Брідж.

У підсумку, важкі 1:0 – третя поспіль мінімальна перемога Челсі в АПЛ, а Михайло Мудрик на полі так і не з'явився – вдруге поспіль у матчі чемпіонату. Підопічні Почеттіно набрали 31 очко і піднялися на 8 місце турнірної таблиці. Вперше під керівництвом Почеттіно Челсі виграв три поспіль матчі чемпіонату. Фулхем залишився 13-м. "Котеджери" продовжили жахливу серію на Стемфорд Брідж – Фулхем не може виграти на полі Челсі в матчі чемпіонату з далекого 1979 року.

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