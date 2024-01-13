Воротарська позиція Реала зараз є найбільш непрогнозованою – успішні виступи Андрія Луніна у цьому сезоні можуть призвести до революційних змін.

Куртуа травмувався перед початком сезону 2023/24 та не зможе грати аж до кінця кампанії, через що за місце у воротах Реала борються Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага. Втім, не виключено, що бельгієць взагалі покине "вершкових".

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За інформацією El Nacional, Куртуа не планує завершувати кар'єру на Сантьяго Бернабеу, а має намір поїхати у Саудівську Аравію, щоб більше заробити та водночас зменшити тиск з боку ЗМІ. Окрім цього, класні виступи Андрія Луніна в цьому сезоні можуть дозволити українцю потіснити Тібо з позиції "першого номера".

Щоправда, варіант із відходом Куртуа готовий розглядати аж після закінчення контракту з Реалом, який розрахований до літа 2026 року. Але якщо Лунін у наступному сезоні продовжить демонструвати надійну гру (Анчелотті та Флорентіно Перес приємно вражені українцем), то у Реалі готові розглянути варіант прощання з бельгійцем улітку 2025-го.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 5 поєдинках відстояв "на нуль").

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