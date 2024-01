Наполі підходив до домашнього дербі з Салернітаною у жахливій формі. Партенопейці не знали перемог у чотирьох матчах поспіль (у всіх турнірах), відставання від зони ЛЧ досягло п'яти очок, а вигравати вдавалося лише у аутсайдерів – тих, хто розташувався нижче 12-го місця в таблиці. На тлі такої кризи керівництво закрило футболістів на базі.

"Маліновський мав проблему": Дженоа переживає кадрову катастрофу перед важким матчем Серії А

Втім, такий архаїчний підхід до покарань і підготовки не приніс миттєвого прогресу. Наполі володів ініціативою й мав явну статистичну перевагу, але рахунок відкрила Салернітана. Героєм став сеньйор Антоніо Кандрева, якому вдався шедевральний постріл метрів з 25-ти – точно в дальню дев'ятку.

WHAT a goal from Candreva pic.twitter.com/sR3cYDrr1Z

Підопічні Вальтера Мадзаррі змогли відігратись аж перед перервою, та і то з пенальті. Рахунок зрівняв Політано. Доволі непоганий підсумок тайму, враховуючи всього один реальний момент Наполі на цьому відрізку (Очоа врятував при ударі Сімеоне з правого кута воротарського).

Другий тайм до 80-х хвилин теж нічого фанам у Неаполі не дарував. Відзначити можна тільки старання Хвічі, але феєрії все одно не було. Салернітана впевнено тримала суперника на дистанції, хоча на 82-й хвилині ледь не пропустила внаслідок вривання Хвічі на лівий край штрафного – той пробив, а м'яч рикошетом пройшов повз дальню стійку.

Взагалі, в ендшпілі матчу гості відверто підсіли на власну третину. Тиск Наполі не був аж надто серйозним, але шанс вирвати перемогу господарі таки отримали – на 90+4-й хвилині Хвіча обігрався у стіночку з Дзербіном та опинився перед Очоа, пробивши метрів з шести. Гільєрмо парирував, а потім ще й взяв добивання від Ді Лоренцо.

Втім,ще за хвилину Салернітана таки пропустила вдруге. Партенопейці заробили штрафний, Очоа при спробі вибити м'яч зіткнувся з Фасіо, а Демме виграв верхову боротьбу за відскок і скинув на 11 метрів. Після цього Ррахмані розстріляв ворота – 2:1! Щоправда, епізод виглядав скандально, адже Демме у боротьбі за м'яч зарядив ліктем у суперника, а значить гол могли скасувати.

Amir Rrahmani as if he was a central forward! #SerieA | #NapoliSalernitana



pic.twitter.com/rw7cYLTZCt