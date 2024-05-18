Вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден отримав визнання за свої досягнення в АПЛ у сезоні 2023/24.

Філ Фоден з партнерами по команді / фото: Getti images

Прес-служба англійської Прем'єр-ліги повідомила, що приз найкращому гравцю сезону дістався вінгеру Манчестер Сіті Філу Фодену.

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23-річний гравець обійшов у голосуванні свого одноклубника Ерлінга Холанда, а також Александера Ісака (Ньюкасл), Мартіна Едегора, Деклана Райса (обидва – Арсенал), Коула Палмера (Челсі), Вірджіла ван Дейка (Ліверпуль) та Оллі Воткінса (Астон Вілла).

У поточному сезоні Фоден зіграв у 34 матчах АПЛ за Манчестер Сіті. В активі вінгера 17 голів та вісім результативних передач.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 88 балами. Арсенал відстає на два очки. Остаточно доля чемпіонства вирішиться в останньому турі.

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