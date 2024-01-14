Відбувся перший матч на КАН-2023. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

КАН-2023, 1-й тур

Кот-д'Івуар – Гвінея-Бісау – 2:0

Голи: Фофана, 4, Крассо, 58

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"Слони" одразу після стартового свистка підтвердили статус одного з фаворитів турніру. Вже на четвертій хвилині Секо Фофана вивів свою команду вперед, забивши красивим ударом. Гравець Аль-Насра забив найшвидший гол у стартовому матчі КАН після Соломона Шефераху з Ефіопією проти Уганди 29 лютого 1976 року (друга хвилина).

What a goal by Seko Fofana for Ivory Coast.



First goal in #AFCON2024! pic.twitter.com/uBRjiLxJcf — Max Statman (@emaxstatman) January 13, 2024

Гвінея-Бісау абсолютно нічого не могла створити біля воріт господарів поля. Натомість Фофана мав ще один момент під кінець тайму, коли після його удару м'яч влучив в каркас воріт.

По перерві "слони" продовжили тиснути на суперника, що допомогло подвоїти свою перевагу. Жан-Філіп Крассо оформив свій черговий гол за збірну. Загалом в івуарійця 2+2 за системою гол+пас в останніх трьох матчах за Кот-д'Івуар. Попри старання, господарям не вдалося забити ще. Фінальний свисток зафіксував перемогу "слонів" 2:0.

Завтра на КАН відбудеться три матчі: Нігерія зіграє проти Екваторіальної Гвінеї, Єгипет та Мозамбік, а також Гана з Кабо-Верде.

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