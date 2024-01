"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який серйозно впливав на розклад у боротьбі за Лігу чемпіонів у Англії.

Важкий старт Сіті

Вже на 2-й хвилині підопічні Пепа Гвардіоли пропустили гол. Ньюкасл провів контратаку з прострілом на лінію воротарського, який намагався замкнути Лонгстафф – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд. Від рішення VAR легше не стало, адже у цьому ж епізоді Вокер влетів у коліно власному голкіперу.

Едерсону довго надавали допомогу. Бразилець вирішив продовжити гру, чим ледь не підставив Ман Сіті – на 6-й хвилині він вибив м'яч у Альмірону, а після другого кроку завалився на газон. Лише дивом Гордон, Альмірон та Ісак не зуміли вколотити сферу в порожні ворота. Після цього Едерсона замінили на Ортегу.

Манчестер Сіті швидко перехопив ініціативу

Даний старт яскраво позначив тактику, яку обрав Едді Хау на битву з чемпіоном. "Сороки" збиралися грати через закидання за спину високій лінії оборони, а також агресивно пресингувати. От тільки після потужного початку команда втратила контроль над грою – Манчестер Сіті забрав м'яч і почав розкатувати атаки. Це вдавалося настільки просто, що декілька разів на ударній позиції опинився фулбек Гвардіол.

Нікуди не подівся традиційний для "містян" пресинг, та й у контратаки "сині" вибігали класно. Свою перевагу гості конвертували у декілька топових моментів. Так, на 13-й хвилині Фоден легко пройшов крізь двох беків до штрафного й пробив у ближню дев'ятку – м'яч зрізався.

На 17-й же Доку увімкнув дриблінг, зайшов у карний майданчик та покотив на 11 метрів. Ковачіч пробити не зумів, але м'яч підхопив Бернарду Сілва – його постріл метрів з 20-ти пройшов над каркасом. Ще кілька атак завершились заблокованими ударами, а на 26-й Манчестер Сіті відкрив рахунок. Героєм став Бернарду Сілва, який п'яткою замкнув передачу Вокера на лінію воротарського. Точно в дальній кут!

Ще за кілька хвилин Бернарду міг оформити дубль, скориставшись обрізкою Гімараєса, однак його гарматний постріл з лінії штрафного Дубравка перевів у хрестовину! На 34-й же хвилині чергова помилка "сорок" на м'ячі завершилась контрвипадом Сіті – Фоден і Альварес розіграли 2-в-1 перед карним майданчиком, після чого Хуліан пробивав з правого кута. Дубравка взяв цей удар.

Ісак перегортає гру. "Сороки" повинні проставитись Вокеру

За дві хвилини до моменту Альвареса "містяни" могли пропустити. Гол ледь не привіз Ортега, який довго думав перед виносом – Ісак накрив його та відібрав м'яч, але невдалий відскок врятував гостей. На 35-й же їм довелося виймати сферу із сітки...

Гол народився з шикарного закидання Гімараєса на хід Ісаку. Александр пройшов лівим напівфлангом до штрафного, розхитав Вокера та закрутив м'яч у дальню дев'ять – 1:1! А ще за дві хвилини аналогічний трюк провернув Гордон – тільки йому пас на хід запустив Бьорн, а удар пішов у дальню "шістку". 2:1!

При другому взятті воріт "містян" теж варто відзначити Ісака, адже саме з його вдалого пресингу в центрі поля стартувала гольова атака. На 41-й же хвилині швед міг і дубль оформити, отримавши передачу на хід правим напівфлангом від Альмірона. Александр перегнав Діаша й пробив низом, але вийшло невдало – Ортега легко впорався.

Ще за три хвилини віч-на-віч вирвався Альмірон, який перекинув голкіпера. М'яч пройшов повз ворота, а Мігель ще й в офсайд заліз. У компенсований же час він міг заробити пенальті внаслідок зіткнення з Гвардіолом, але навіть на повторі важко було зрозуміти, чи був фол. Хай там як, а 8 компенсованих хвилин Сіті провів у шалених нервах – Родрі навіть сів на жовту картку, демонстративно заблокувавши Гімараєса.

Рудий геній повернувся. Пеп в принципі вгадав із замінами

Другий тайм давався важко обом командам. Ньюкасл вже не був настільки крутим у перехідних фазах – Манчестер Сіті краще контролював м'яч, нічого не дозволяючи супернику. В актив "сорок" можна занести кілька прострілів, але не більше.

Втім, підопічним Пепа Гвардіоли теж було непросто. Перший момент по перерві вони організували аж на 55-й хвилині, та і то зі стандарту – Альварес крутив у праву дев'ятку, змусивши Дубравку виконувати красивий сейв. На 63-й же Дубравка пролетів повз простріл Вокера, але від замикання Фодена в останню мить врятував Гімараєс.

Alvarez with a beautiful free kick tries to find the top right corner, M.Dubravka denies. (53') pic.twitter.com/1OId8vAdtF

Після цього в актив Сіті можна занести тільки щільний постріл Альвареса з атаки другим темпом (по центру, без проблем для голкіпера) та його удар з 11 метрів після скидки від Діаша (це знову сталося після стандарту). Аргентинець запустив м'яч на трибуни. Словом, гра давалася "синім" дуже важко, тож Пеп наважився на довгоочікувану заміну – на 69-й хвилині замість Бернарду Сілви вийшов Де Брюйне.

Вже на 72-й цей хід міг принести успіх, однак удар Фодена після прострілу Кевіна в останню мить накрив Шер. На 74-й же рудий геній зробив все сам – прийняв м'яч у центрі, дотягнув до зони перед штрафним і пробив під ліву стійку. Низом, з точністю до міліметру. Дубравка не врятував. 2:2! Де Брюйне забив у першому ж матчі АПЛ після 5-місячної відсутності.

KEVIN DE BRUYNE WHAT A GOALLLLL HE IS THE BEST PLAYER IN THE LEAGUE HAHAHAHWJWIZOCOWLLQKSMZpic.twitter.com/Srs2NsKhY3